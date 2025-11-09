"ماضي الهلال ناصع البياض والإنجازات" .. سلمان الفرج يشكك في النصر: أحب جمهوره ولكن!

العالمي حل ضيفًا أمس السبت، على نيوم ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء شهد غياب سلمان الفرج للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وحقق النصر الفوز في اللقاء بثلاثية مقابل هدف وحيد، وسط جدل تحكيمي بعض الشيء، كما هي العادة في مباريات العالمي الأخيرة.

ثلاثية كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس سجلها أنجيلو جابرييل، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في الدقائق 47، 65 و86 من عمر المباراة.

فيما سجل أحمد عبده جابر هدف أصحاب الأرض الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بست دقائق فقط.