تحول مفاجئ .. الهلال يبحث عن "بديل" استعدادًا لرحيل روبن نيفيش!

المثير في الأمر أن الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، المُقرب أيضًا من نادي الهلال؛ كان قد أعلن أن وكيل أعمال النجم البرتغالي روبن نيفيش، هو من أوقف تجديد عقد اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم.
الصويلحي أوضح في تصريحاتٍ سابقة مع برنامج "دورينا غير"، أن نيفيش وافق على الراتب ومدة العقد الجديد مع الهلال؛ إلا أنه لم يوقع بشكلٍ رسمي، حتى الآن.
وأضاف الصويلحي: "وكيل أعمال نيفيش طلب مُهلة أكثر قبل توقيع العقود؛ من أجل منح اللاعب فرصة لدراسة كل الفرص المتاحة أمامه، بشأن مستقبله".
هذه المعلومات أكدها الإعلامي الآخر عبدالرحمن أباعود؛ ولكنه زاد عليها بأن النجم البرتغالي نفسه، لديّه حلمًا يريد أن يحققه.
حلم روبن نيفيش الذي تحدث عنه أباعود؛ هو العودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة أحد الأندية الكبيرة، وتحقيق البطولات معه.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن نيفيش، يرى أن فرصه في الانضمام إلى نادٍ أوروبي كبير ستصبح ضعيفة جدًا، إذا جدد عقده مع الهلال لمدة موسمين أخريين؛ لأنه سيتجاوز وقتها سن الـ30 عامًا.
وحسب آخر التقارير.. تحصل نيفيش على عروض أوروبية عديدة؛ أبرزها من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد ووست هام في إنجلترا، وكذلك يوفنتوس الإيطالي وبعض الأندية التركية.