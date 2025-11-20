تحول مفاجئ .. الهلال يبحث عن "بديل" استعدادًا لرحيل روبن نيفيش!

يبدو أن ملف النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ يشهد تحوّلًا كبيرًا للغاية داخل أروقة عملاق الرياض، في الوقت الحالي.

نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، ينتهي عقده مع الهلال في 30 يونيو 2026؛ حيث لم يقم النجم البرتغالي بالتجديد - حتى الآن -، رغم أن عددًا من زملائه فعلوا ذلك.

ونجحت الإدارة الهلالية في تجديد عقود عدد من نجوم الفريق الأول، خلال الفترة القليلة الماضية؛ على رأسهم الحارس المغربي ياسين بونو، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.