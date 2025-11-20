Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

تحول مفاجئ .. الهلال يبحث عن "بديل" استعدادًا لرحيل روبن نيفيش!

مفاجأة "غير متوقعة" في ملف روبن نيفيش..

يبدو أن ملف النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ يشهد تحوّلًا كبيرًا للغاية داخل أروقة عملاق الرياض، في الوقت الحالي.

نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، ينتهي عقده مع الهلال في 30 يونيو 2026؛ حيث لم يقم النجم البرتغالي بالتجديد - حتى الآن -، رغم أن عددًا من زملائه فعلوا ذلك.

ونجحت الإدارة الهلالية في تجديد عقود عدد من نجوم الفريق الأول، خلال الفترة القليلة الماضية؛ على رأسهم الحارس المغربي ياسين بونو، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

  • الهلال يبحث عن "بديل" استعدادًا لرحيل روبن نيفيش

    وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، المُقرب من نادي الهلال، مفاجأة من العيار الثقيل عن مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    الجماز أعلن في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الخميس، رفض نيفيش تجديد عقده مع الفريق الهلالي؛ والذي ينتهي في 30 يونيو 2026، بشكلٍ رسمي.

    وقال الجماز بالحرف الواحد؛ عن ذلك: "نيفيش لم يتوصل إلى أي اتفاق مع الهلال".

    وكشف الإعلامي الرياضي عن أن مسؤولي الهلال، بدأوا يبحثون عن "بديل" للنجم البرتغالي بالفعل؛ وذلك استعدادًا لضمه في الفترة القادمة.

    • إعلان
  • Manchester City FC v Al-Hilal: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    كواليس مثيرة في ملف روبن نيفيش داخل الهلال

    المثير في الأمر أن الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، المُقرب أيضًا من نادي الهلال؛ كان قد أعلن أن وكيل أعمال النجم البرتغالي روبن نيفيش، هو من أوقف تجديد عقد اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم.

    الصويلحي أوضح في تصريحاتٍ سابقة مع برنامج "دورينا غير"، أن نيفيش وافق على الراتب ومدة العقد الجديد مع الهلال؛ إلا أنه لم يوقع بشكلٍ رسمي، حتى الآن.

    وأضاف الصويلحي: "وكيل أعمال نيفيش طلب مُهلة أكثر قبل توقيع العقود؛ من أجل منح اللاعب فرصة لدراسة كل الفرص المتاحة أمامه، بشأن مستقبله".

    هذه المعلومات أكدها الإعلامي الآخر عبدالرحمن أباعود؛ ولكنه زاد عليها بأن النجم البرتغالي نفسه، لديّه حلمًا يريد أن يحققه.

    حلم روبن نيفيش الذي تحدث عنه أباعود؛ هو العودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة أحد الأندية الكبيرة، وتحقيق البطولات معه.

    وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن نيفيش، يرى أن فرصه في الانضمام إلى نادٍ أوروبي كبير ستصبح ضعيفة جدًا، إذا جدد عقده مع الهلال لمدة موسمين أخريين؛ لأنه سيتجاوز وقتها سن الـ30 عامًا.

    وحسب آخر التقارير.. تحصل نيفيش على عروض أوروبية عديدة؛ أبرزها من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد ووست هام في إنجلترا، وكذلك يوفنتوس الإيطالي وبعض الأندية التركية.

  • Wolverhampton Wanderers v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    مسيرة روبن نيفيش مع عالم الساحرة المستديرة

    بدأ النجم البرتغالي روبن نيفيش مسيرته الكروية، في الفئات السنية للعملاق المحلي بورتو؛ والذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2014.

    ومثّل نيفيش الفريق الأول لنادي بورتو، في الفترة من 2014 إلى 2017؛ حيث شارك معه في 93 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 3 آخرين.

    بعدها.. انتقل النجم البرتغالي إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي؛ والذي ارتدى قميصه لمدة 6 سنوات كاملة، من 2017 إلى 2023.

    خلال هذه السنوات.. سجل روبن نيفيش 30 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 253 مباراة رسمية؛ لينتقل بعدها إلى الهلال.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 104 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 12 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح