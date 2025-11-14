Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

الهلال يعلن الخبر الصادم رسميًا .. غياب الثنائي "المصاب" لفترة طويلة وتأهيل 3 نجوم آخرين

الضربات تتوالى على نادي الهلال..

وجّه نادي الهلال صدمة إلى جماهيره؛ بشأن مدة غياب عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين تعرضوا للإصابات في الفترة الأخيرة.

الهلال لا يزال ينافس على جميع البطولات في الموسم الحالي؛ بداية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولًا إلى كأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية.

ويتصدر الهلال منطقة الغرب في البطولة الآسيوية؛ مع تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • غياب طويل لثنائي نادي الهلال "المصاب"

    وفي هذا السياق.. أعلن نادي الهلال مدة غياب متعب الحربي وحمد اليامي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد تعرضهما للإصابة، في الفترة الأخيرة.

    وكشف الهلال في بيانٍ رسمي، عن حاجة الحربي إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع؛ بعد إصابته في "العضلة الخلفية".

    أما اليامي الذي يُعاني من إصابة في "العضلة الخلفية" أيضًا؛ فيحتاج لفترة علاج وتأهيل تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، حسب ما أكده الزعيم الهلالي.

    • إعلان
  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty Images

    ثلاثي الهلال "المصاب" يؤدي البرامج التأهيلية

    وعلى جانب آخر.. أدى الثنائي علي لاجامي والأوروجوياني داروين نونيز، ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامجيهما التأهيلي للشفاء من الإصابة؛ وذلك في صالة الإعداد البدني.

    ومن ناحيته.. أكد الهلال أن حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، والذي يُعاني من إصابة على مستوى أسفل القدم؛ أدى هو الآخر برنامجه العلاجي والتأهيلي، وذلك في صالة الإعداد البدني وعيادة النادي.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH14-REAL MADRID-HILALAFP

    تاريخ الخماسي "المصاب" مع نادي الهلال

    متعب الحربي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى نادي الهلال صيف 2024؛ قادمًا من صفوف فريق الشباب الأول لكرة القدم، في واحدة من أغلى الصفقات بتاريخ الميركاتو السعودي المحلي.

    ومنذ الانضمام للهلال.. لعب الحربي 48 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم؛ مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا وصانعًا 5 آخرين، في مختلف المسابقات.

    أما حمد اليامي البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى نادي الهلال صيف 2021؛ قادمًا من صفوف فريق القادسية الأول لكرة القدم، قبل أن يجدد عقده مؤخرًا.

    ولعب اليامي 79 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا هدفين وصانعًا 3 آخرين.

    وبخصوص علي لاجامي "29 سنة" والأوروجوياني داروين نونيز "26 عامًا"؛ فقد انضما إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف العام الحالي، قادمين من نادي النصر والعملاق الإنجليزي ليفربول - على التوالي -.

    وأخيرًا.. قلب الدفاع حسان تمبكتي البالغ من العمر 26 سنة؛ انضم إلى الهلال صيف 2023 من نادي الشباب، حيث صنع هدفين في 77 مباراة رسمية.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما القادم بالنسبة لنادي الهلال بعد التوقف الدولي؟

    يستعد فريق الهلال الأول لكرة القدم لخوض 3 مباريات مهمة للغاية؛ بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي.

    من بين هذه المباريات الهلالية، مواجهتين ضد نادي الفتح؛ الأولى يوم 22 نوفمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والثانية في التاسع والعشرين من نفس الشهر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    أما المباراة الأخرى ما بين مواجهتي الفتح؛ ستكون تلك التي تجمع بين الهلال والشرطة العراقي يوم 25 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح