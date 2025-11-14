Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

تحركات قوية .. الهلال قد يوقع مع نجم النصر قريبًا وعرض لضم "مفاجأة السعودية"

الهلال يرسم خطة الميركاتو الشتوي..

بدأ مسؤولو نادي الهلال في التحرك بقوة؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعددٍ من الصفقات، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

الهلال لا يزال ينافس على جميع البطولات في الموسم الحالي؛ بداية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولًا إلى كأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية.

  • عرض من الهلال للتعاقد مع "مفاجأة السعودية"

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، إرسال عملاق الرياض الهلال عرضًا إلى نادي التعاون؛ لشراء عقد اللاعب سلطان مندش، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    الصحيفة أشارت إلى أن التعاون لم يرد على عرض الهلال، حتى وقت كتابة هذا الخبر؛ سواء بقبول التخلي عن مندش أو الرفض.

    ويعد مندش البالغ من العمر 31 سنة، والذي يجيد في الجناح الأيمن وصناعة اللعب، أحد مفاجآت الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 السارة؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 2 أخريين خلال 10 مباريات مع التعاون، الأمر الذي جعله ينضم إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    وبدأ مندش مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ قبل أن يلعب في عديد الفرق المحلية، أبرزها عملاق جدة الآخر الأهلي من 2019 إلى 2021.

    وانضم اللاعب الدولي إلى صفوف التعاون، في صيف عام 2024؛ مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 6 آخرين، خلال 70 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    الهلال قد يوقع مع نجم النصر قريبًا

    وعلى جانب آخر.. يبدو أن نادي الهلال بدأ التحرك لكسب توقيع عبدالرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وذلك بمجرد دخوله "الفترة الحرة" من عقده، في يناير 2026.

    وكشفت صحيفة "عكاظ" عن أن غريب تلقى عرضين من ناديين جماهيريين؛ أحدهما عاصمي كبير، في إشارة واضحة إلى الهلال.

    وأكدت الصحيفة أن غريب لا يُمانع في الانتقال إلى أحد الناديين؛ إذ لم يتلق عرضًا مناسبًا من النصر، لتجديد عقده.

    وإذا حصل الهلال على توقيع غريب في يناير القادم؛ فإنه سيكون مضطرًا لشراء الستة أشهر الأخيرة من عقده من النصر، أو الانتظار لضمه "مجانًا" صيف 2026.

    ويلعب غريب في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم منذ صيف 2022، عندما انضم إليه قادمًا من عملاق جدة النادي الأهلي؛ رغم أنه كان قريبًا جدًا وقتها، من الانضمام إلى الهلال.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.