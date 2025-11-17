Marcelo Brozovic Abdulrahman Ghareeb Nassr GOAL ONLYGoal AR
ميركاتو "الولاء أو الخيانة"! .. نجوم النصر قد يرحلون إلى الأعداء بـ"تسهيلات من إدارة العالمي"

النصر يواجه خطر خسارة اسمين مهمين بسبب تباطؤ الإدارة..

رغم أننا نعيش في عصر الاحتراف بالفعل؛ إلا أن لفظ "الخيانة" لا يزال يتردد صداه وبقوة، بين عشاق الساحرة المستديرة.

وإذا سألت جمهور فريقٍ ما عن أحد لاعبيهم، حال انتقاله إلى نادٍ منافس؛ سيقولون على الفور إنه "خائن"، دون أي اعتبارات لعصر الاحتراف أو غيره.

وكما قال المثل "أسوأ ما في الخيانة أنها لا تأتي من عدو"؛ لذلك.. جمهور كرة القدم يرى أن اختيار لاعب مُنتمي إلى فريقهم لمنافس تقليدي دون غيره، بمثابة الغدر بهم.

وهُناك أمثلة كثيرة حدثت في السابق، وربما نشاهد بعضها أيضًا في المستقبل القريب؛ وخاصة فيما يتعلق بنجوم فريق النصر الأول لكرة القدم.

عدد من نجوم النصر، الذين تنتهي عقودهم بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أصبحوا أمام اختبار "الولاء أو الخيانة"، فيما يتعلق بمستقبلهم مع عالم الساحرة المستديرة.

    ثنائي كبير في نادي النصر قد يرحل قريبًا!

    سنركز على اثنين من نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ زاد الحديث عنهما كثيرًا في وسائل الإعلام، خلال الأيام القليلة الماضية.

    هذا الثنائي النصراوي؛ هما متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والجناح الأيسر عبدالرحمن غريب.

    وتنتهي عقود بروزوفيتش وغريب مع الفريق النصراوي، في 30 يونيو من عام 2026؛ الأمر الذي يمنحهما الحق في التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر، بداية من شهر يناير القادم.

    وحسب آخر التقارير.. لم يقدّم النصر عروضًا جديدة إلى ثنائي الفريق الأول - حتى الآن -؛ وسط ترحيبهما بخوض تجربة جديدة، في الفترة القادمة.

    * أرقام مارسيلو بروزوفيتش مع نادي النصر:

    - مباريات: 97.

    - دقائق: 7.956.

    - مساهمات تهديفية: 28.

    - أهداف: 8.

    - تمريرات حاسمة: 20.

    * أرقام عبدالرحمن غريب مع نادي النصر:

     - مباريات: 109.

    - دقائق: 5.705.

    - مساهمات تهديفية: 44.

    - أهداف: 17.

    - تمريرات حاسمة: 27.

    ويقدّم غريب تحديدًا مستويات رائعة، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الجديد لنادي النصر جورج جيسوس، في كل فرصة يحصل عليها خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 11 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    العروض المقدمة إلى مارسيلو بروزوفيتش وعبدالرحمن غريب

    الآن.. سنتحدث عن العروض المقدمة إلى متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والجناح عبدالرحمن غريب، ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم؛ من أجل التعاقد معهما بشكلٍ رسمي، بعد انتهاء عقودهما في 30 يونيو 2026.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" خلال الساعات القليلة الماضية، تحصل بروزوفيتش على عرض من نادي يوفنتوس؛ لإعادته إلى الملاعب الأوربية مجددًا، وتحديدًا الدوري الإيطالي.

    وأوضحت الصحيفة أن النجم الكرواتي، ليس لديه أي مشكلة إذا لم يجدد عقده مع النصر؛ حيث أنه مرحب بالانتقال إلى يوفنتوس أو أي فريق أوروبي آخر.

    وقبل الحديث عن العروض الأوروبية؛ كان اسم بروزوفيتش قد ارتبط بالانتقال إلى عملاق الرياض الآخر الهلال، خاصة في ظل تواجد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وتدرب مارسيلو بروزوفيتش تحت يد إنزاجي، في صفوف العملاق الإيطالي إنتر، مع تحقيق 4 ألقاب رسمية؛ قبل رحيل النجم الكرواتي إلى النصر صيف 2023، ثم المدير الفني للهلال في 2025.

    أما غريب.. كشفت صحيفة "عكاظ" منذ يومين تقريبًا، عن تلقي اللاعب عرضين من ناديين جماهيريين؛ أحدهما "عاصمي كبير"، في إشارة صريحة إلى الهلال.

    وأوضحت الصحيفة أن غريب لا يُمانع في قبول أحد العرضين، خاصة مع اقتراب دخوله "الفترة الحرة" من عقده؛ وذلك إذا لم يقدّم له مجلس إدارة النصر، عرضًا مقنعًا.

    وأساسًا.. غريب كان أحد أكبر أهداف نادي الهلال صيف 2022، عندما كان لاعبًا في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم وقتها؛ قبل أن تتحوّل وجهته بشكلٍ مفاجئ، إلى النصر.

    بروزوفيتش وغريب قد ينتقلا إلى "الأعداء" بعد الرحيل عن النصر!

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. نستطيع أن نؤكد أن جمهور نادي النصر لن يتقبل بالطبع، انتقال متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والجناح عبدالرحمن غريب، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، إلى عملاق الرياض الآخر الهلال؛ وذلك نظرًا للمنافسة الشرسة بينهما، والتي تصل عند البعض لمرحلة العداوة.

    وحتى لو كان هُناك انقسام بين الجماهير النصراوية، بشأن ضرورة التجديد لبروزوفيتش وغريب من عدمه؛ فإن الجماهير لن تتقبل فكرة انتقالهما إلى الهلال، على عكس بعض الأندية الأخرى.

    بمعنى.. القطاع الجماهيري الذي يرى أن النصر، يجب أن يبحث عن لاعبين أفضل من بروزوفيتش وغريب؛ قد يتقبلا فكرة انتقالهما إلى أي نادٍ آخر، طالما أنه ليس الزعيم الهلالي.

    وبخصوص النجم الكرواتي فإنه قد يحزن جماهير أخرى غير النصر؛ وذلك إذا ما انتقل إلى فريق أوروبي محدد - هو العملاق الإيطالي يوفنتوس -، كما ذكرت صحيفة "الرياضية" خلال الساعات الماضية.

    وتوجد عداوة كبيرة بين إنتر - نادي بروزوفيتش السابق - ويوفنتوس؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من الوقائع المثيرة، على النحو التالي:

    * أولًا: إلغاء قرار صادر بفوز إنتر في مباراته ضد يوفنتوس موسم 1960-1961؛ بعد اقتحام جمهور السيدة العجوز الملعب، وإعادة المباراة مرة أخرى.

    * ثانيًا: اتهامات إنتر بمحاباة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لنادي يوفنتوس، على خلفية أزمة إعادة المباراة سالفة الذكر؛ ما أدى إلى اتخاذ "النيراتزوري" قرارًا باللعب بالشباب كنوع من الاحتجاج، ليخسر (1-9) أمام السيدة العجوز.

    * ثالثًا: أزمة مباراة 1997-1998 التي وصلت إلى البرلمان الإيطالي؛ حيث رفض الحكم بييرو تشيكاريني احتساب "ركلة جزاء" لإنتر وقتها، بعد تدخل عنيف من مارك يوليانو على الظاهرة رونالدو، بينما احتسب أخرى مثيرة للجدل لمصلحة يوفنتوس.

    * رابعًا: قضية "الكالتشيوبولي" التي تم اتهام يوفنتوس فيها بالتلاعب بالنتائج؛ الأمر الذي أسفر عن صدور قرار بتهبيط السيدة العجوز موسم 2005-2006، ومنح لقب الدوري إلى إنتر.

    كل هذه الأمثلة نقطة في بحر الخلافات بين إنتر ويوفنتوس، والتي تأججت مع مرور السنوات؛ لذلك قد لا تتقبل جماهير "النيراتزوري" رؤية بروزوفيتش يعود إلى إيطاليا، من بوابة السيدة العجوز.

    أي أنه إذا شعر النصراويين بـ"الراحة"، بانتقال بروزوفيتش إلى يوفنتوس وليس الهلال؛ فإن هُناك قطاع جماهيري آخر قد يغضب من هذا القرار، وهم عشاق إنتر.

    هل تسهل إدارة النصر "رحيل" بروزوفيتش وغريب؟

    بعيدًا عن قصة "الولاء أو الخيانة"؛ فإن متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والجناح عبدالرحمن غريب، أثبتا أهميتهما الكبيرة في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ مهما اختلفت الآراء بشأنهما.

    مثلًا.. بروزوفيتش عانى من تذبذب في مرحلة ما مع النصر؛ إلا أنه "ميزان" خط وسط الفريق الأول بالفعل، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: يعطي الاستحواذ لنادي النصر أمام الخصوم.

    * ثانيًا: يستطيع التحكم في رتم المباراة بين السرعة والهدوء.

    * ثالثًا: الربط بين خطي الدفاع والهجوم بشكلٍ جيد جدًا.

    وقد يكون هُناك أسماء أفضل من بروزوفيتش؛ لكن الواقع يقول بإنه لا يوجد من يعوضه في صفوف النصر حاليًا أو يستطيع أداء أدواره، وبالتالي تركه يرحل قبل العثور على بديل قد يؤدي لكارثة فنية.

    وغريب من ناحيته رغم أنه لاعب "بديل" في النصر، وليس له دورًا كبيرًا؛ إلا أن هُناك مجموعة من الأمور التي قد تجعل استمراره أمرًا مهمًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لا خلاف على جودته عندما يكون في قمة تركيزه.

    * ثانيًا: ندرة المواهب السعودية في مركز الجناح.

    * ثالثًا: تعزيز عمق الفريق النصراوي.

    لذلك.. التخلي عن غريب من المؤكد أنه سيضعف النصر، ولن يكون له أي فائدة؛ حتى ولو كان دوره مجرد "لاعب بديل"، فقط.

    ويبقى أن نتأكد؛ هل سيقدّم النصر عروضًا إلى هذا الثنائي في الأيام القادمة لإقناعهما بالبقاء.. أم تواصل الإدارة تسهيل عملية رحيلهما بتجاهل التفاوض معهما؟! - مثلما يحدث الآن -.