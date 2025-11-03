بعد إقالته من النصر .. فيورنتينا يستعد لطرد ستيفانو بيولي والمدرب يعرض تنازلات مقابل الاستمرار

سجل ميدون بيريشا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23، حيث خسرت فيورنتينا أمام ليتشي في الدوري الإيطالي.

كانت هذه هي الخسارة الثالثة للفريق في آخر خمس مباريات، وبصرف النظر عن ليتشي، فقد تعرض الفريق أيضًا للهزيمة على يد إنتر وميلان، بينما حصل على تعادل 2-2 ضد بولونيا الذي لعب بعشرة لاعبين.

يُعتقد أن الهزيمة الأخيرة هي السبب الرئيسي وراء احتمال إقالة بيولي، الذي انضم إلى النادي هذا الصيف بعد فترة قضاها في آسيا مع نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

الجدير بالذكر أن فيورنتينا، بعد 10 مباريات في الدوري المحلي، لم يحقق أي فوز بعد، حيث خسر ست مباريات وتعادل في الأربع الأخرى، على الرغم من امتلاكه لاعبين مثل إدين دجيكو واللاعب الدولي الإيطالي مويس كين في الهجوم، إلا أنه عانى من صعوبة في تسجيل الأهداف.