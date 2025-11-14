Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

طلب منه هذا الأمر! .. مدرب النصر يجري مكالمة مع كريستيانو رونالدو بعد طرده التاريخي بقميص البرتغال

كواليس مثيرة من داخل البيت النصراوي..

شهدت مباراة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد مستضيفه الأيرلندي، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ حدثًا تاريخيًا - لأول مرة - بطله الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر.

هذا الحدث هو "طرد" رونالدو - لأول مرة في تاريخه - مع منتخب البرتغال؛ حيث قرر المدير الفني لنادي النصر جورج جيسوس، التحرك بعدها مباشرة.

  • جورج جيسوس يطلب هذا الأمر من كريستيانو رونالدو!

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني عن أن جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، أجرى مكالمة هاتفية مع الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ بعد طرده في مباراة منتخب البرتغال ضد أيرلندا، مساء أمس الخميس.

    القحطاني أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن جيسوس طلب من رونالدو، ترك معسكر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، والعودة إلى العاصمة السعودية الرياض.

    وسيغيب الأسطورة البرتغالية عن مباراة منتخب بلاده ضد أرمينيا، مساء يوم 16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة "الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

    وأشار القحطاني إلى أن جيسوس يريد من رونالدو، أن يحصل على قسط من الراحة والاستعداد الجيد لمواجهة النصر والخليج؛ وذلك إذا ما سمح له المدير الفني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيز، بمغادرة المعسكر.

    النصر يستضيف نادي الخليج، يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    اتحاد الكرة البرتغالي استبعد كريستيانو رونالدو.. ولكن!

    المثير في الأمر أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كان قد أعلن بشكلٍ رسمي، صباح اليوم الجمعة، استبعاد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، من قائمة المنتخب الوطني الأول؛ وذلك بعد تأكُد غيابه عن مباراة أرمينيا، في أعقاب طرده ضد أيرلندا.

    ويستضيف منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نظيره الأرميني، مساء يوم 16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة "الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

    ورغم ذلك.. صحيفة "أبولا" البرتغالية الشهيرة أكدت أن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب الوطني، يعتقد أن رونالدو لن يغادر المعسكر؛ وذلك لمواصلة دعم زملائه حتى نهاية مباراة أرمينيا المصيرية.

    ويحتاج المنتخب البرتغالي للفوز ضد أرمينيا، بأي نتيجة كانت؛ لضمان التأهُل إلى كأس العالم 2026، بشكلٍ رسمي.

    أيضًا.. تعادُل البرتغال سيضمن لها التأهُل إلى المونديال، شرط أن لا تفوز المجر على أيرلندا بفارق 3 أهداف أو أكثر، ضمن منافسات "المجموعة السادسة" من التصفيات الأوروبية.

    أما الخسارة ضد أرمينيا ستضمن للبرتغال التأهُل إلى كأس العالم 2026؛ بشرط نهاية مباراة المجر وأيرلندا بالتعادل.

  Cristiano Ronaldo

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 103 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 116 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

  Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro League

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.