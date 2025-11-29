Nassr 2019Getty
محمود خالد

بسبب بطولتي آسيا وإفريقيا .. مسؤول نصراوي سابق يكذّب مزاعم ظلم الهلال في 2019 ويقدم الدليل!

مسؤول النصر السابق: الهلاليون اعتادوا كسر النظام بالاستثناءات!

يترقب عشاق كرة القدم، وجبة كروية ممتعة، خلال شهر ديسمبر، بالتزامن مع إقامة بطولة كأس العرب في قطر، وانطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا بالمغرب، والتي تستمر حتى يناير 2026.

وفي ذلك السياق، سادت حالة من الجدل، بشأن قرار إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بتوقف منافسات روشن، خلال بطولة كأس العرب، واستكمال المنافسات بصورة طبيعية خلال أمم إفريقيا، رغم غياب عدد من النجوم الأفارقة عن أندية دوري روشن، خلال البطولة التي تقام في المغرب.

هذا التوقف الذي يشهد دوري روشن، يعد واحدًا من سلسلة توقفات عديدة خلال منافسات موسم 2025-2026، بعدما أعلنت الرابطة، في 11 أغسطس الماضي، عن توقف الدوري أكثر من مرة، بإجمالي 112 يوم، من أصل 179 يوم تستمر خلالها منافساته.

وتنطلق بطولة كأس العرب 2025، يوم الإثنين، حيث تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر، فيما يتم تنظيم كأس أمم إفريقيا، في الفترة ما بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

  • "تم إنهاء الدوري مبكرًا في 2019 بسبب ثنائي النصر"

    وفي سياق متصل، فجّر الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، حالة من الجدل، بشأن التعليق على ما ذكره الإعلامي وليد الفراج، حول التوقفات العديدة لدوري روشن، ومدى تأثيره على المنافسات، حيث سأل الفراج - ساخرًا -، "لماذا نوقف الدوري لبطولة كأس العرب، ولا نوقفها على كأس إفريقيا؟".

    وقال الزلال، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الرابطة أنهت دوري المحترفين السعودي مبكرًا في نسخة 2019، قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، من أجل مشاركة نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، نجمي النصر وقتها، مع منتخب المغرب، فيما تم إقامة الدوري، دون توقف، خلال بطولة كأس آسيا، رغم معارضة 10 أندية على استمرار المسابقة، والتي شهدت استدعاء 8 لاعبين من الهلال، في البطولة الآسيوية.

    وكان النصر قد توج بلقب النسخة الاستثنائية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في موسم 2018-2019، بعدما حصد 70 نقطة، ليتفوق بفارق نقطة وحيدة عن الهلال "الوصيف".

    • إعلان

  • مسؤول نصراوي سابق: ما قيل بشأن أحداث 2019 "كذب"

    من جانبه، وجه الأمير الوليد بن بدر بن سعود، المشرف السابق على فريق الكرة بنادي النصر، رسالة شديدة اللهجة، تحت عنوان "حقائق تفضح الكذب والمروّجين له"، فيما يتعلق بإيقاف الدوري لبطولة إفريقيا - أو إنهائه مبكرًا - وعدم إيقافه لبطولة آسيا عام 2019.

    ونشر الوليد بن بدر، رسالة مطولة، لكشف تفاصيل ما وقع في موسم 2018-2019، وحقيقة إنهاء الدوري قبل كأس أمم إفريقيا، التي استضافتها مصر صيفًا، ورفض توقفه خلال منافسات كأس آسيا، التي أقيمت في الشتاء.

  • "اعتادوا على كسر النظام بالاستثناءات"

    وقال مسؤول النصر السابق، في رسالته، "قبل بدء الموسم الرياضي، صدر قرار استقطاب 8 لاعبين أجانب، ولا يلعب منهم سوى 7 وواحد بالاحتياط، إلا لمن تم اختيار لاعبين منه للمنتخب، فيلعب جميع اللاعبين الثمانية، لأهمية مشاركة المنتخب ببطولة آسيا وبلاعبيه الأساسيين، ولوجوب استمرار لعب مباريات الدوري خلال البطولة، لضيق الوقت، مع كثرة المسابقات المحلية والإقليمية والقارية (ومع علم الهلال بخسارة لاعبيهم السعوديين وقت بطولة آسيا، تعاقدوا مع لاعبين آسيويين آخرين لتكون خسارتهم مضاعفة كخطأ إداري لا يتحمّله سواهم)".

    وأضاف "ولكن، ومع احتدام منافسات الدوري واتضاح صعوبته، بدأ بعض الإعلام الهلالي، بطرح وجوب تأجيل المباريات المجدولة في وقت البطولة، فجاء الرد رسميًا بعدم إمكانية التأجيل، خاصة بوجود منافسات خارجية قارية وإقليمية بالقسم الأخير من الدوري".

    واستطرد ابن بدر "ولكن، ولأنهم تعوّدوا على كسر النظام بالاستثناءات، فتم الضغط على المسؤولين والتنفيذيين إعلاميًا، والذين للأسف تجاوبوا معهم، وبناءً عليه، تم اتخاذ قرار تثبيت مباراتين من الأربعة المفروض لعبها، وتأجيل مباراتين لوقت آخر، مع لعب مباراتين بمسابقة الكأس بدلًا عنهما".

  • "حدث ما تم التحذير منه"

    وتابع مسؤول النصر السابق "ومع اقتراب القسم الأخير من الدوري، وبوجود المشاركة العربية في دولة الإمارات، حدث ما تم التحذير منه سابقًا، وأنه لا مناص من ضغط المباريات، والذي تسبب فيه الهلاليون أنفسهم بمطالباتهم التأجيل! فعاودوا الكرّة مرة أخرى (لأنهم "استهونوا" أمر كسر النظام ولا يعنيهم سوى هلالهم فقط)، بالمطالبة بتأجيل موعد نهاية الموسم الرياضي ككل، وحتى لو عارض ذلك مصالح أندية أخرى باللعب وقت بطولة إفريقيا، بل وحين عرفوا عن ضرر نادي النصر من تأخير نهاية الموسم الرياضي، وهو المنافس الرئيس لهم، بدأ المطالبة فيه وكأنه الشيء المفروض وأن نهاية الموسم بموعده الأصلي، يعتبر مجاملة للنصر وضرر على الهلال يتحمله اتحاد كرة القدم".

    واستطرد "وهنا انبرى النصر معارضًا وعلانية ضد أي محاولة لتأجير الموسم، كونه التزم بالنظام وبمواعيده، حين تم الإعلان عنه، وبناءً عليه استقطب لاعبين أفارقة لا يخسرهم خلال مباريات الموسم الرياضي الاستثنائي (وهو ما تم كرؤية إدارية صائبة كانت حصيلتها بطولة الدوري الاستثنائي المستحق). وهنا نؤكد بأن الدوري لم يوقف من أجل البطولة الإفريقية، بل وانتهى قبل موعدها بوقت كبير، وكل من يدّعي غير ذلك، فهو غير صادق معكم".

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
النجمة crest
النجمة
النجمة
النصر crest
النصر
النصر