في الوقت الذي يجمع فيه النقاد وجماهير نادي النصر، على ضرورة ضم محور جديد في الفريق الأول لكرة القدم، ليكون مساندًا لمارسيلو بروزوفيتش، في الفترة الشتوية، جاءت رسالة صادمة من قِبل مصدر مقرب من النجم الكرواتي، تُلمح بأن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع العالمي، ما لم تتحرك الإدارة من أجل التجديد.

ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في صيف 2023، وبات مارسيلو بروزوفيتش، بمثابة "رمانة الميزان" في وسط ميدان الأصفر، مستعينًا بخبرته في ضبط إيقاع اللعب، وممارسة أدوار دفاعية وهجومية "مؤثرة" مع الفريق، ليكون ورقة ثابتة مع اختلاف المدربين بين لويس كاسترو وستيفانو بيولي، ثم جورج جيسوس.

ورغم أن الحديث ليس جديدًا بشأن إمكانية رحيل بروزوفيتش، إلا أن هناك مؤشرًا خطيرًا بأن الكرواتي باتت أيامه معدودة في صفوف النصر، إذا ما لم يأتِ قرار مغاير من قِبل الإدارة.