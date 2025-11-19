بعد غضب النصر .. اتحاد الكرة يحسم قراره في أزمة "المواليد" وخطوة وحيدة أمام الهلال الآن!

أزمة اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة "مواليد" بدأت مع انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ عندما تفاجأ نادي الهلال بعدم قدرته على تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، في قائمته المحلية.

الهلال تعاقد مع ليوناردو في صيف 2024 كـ"لاعب مواليد"؛ ولكنه خرج من هذه الخانة، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

هُنا.. كان الزعيم في طريقه للتخلي عن ليوناردو أو تسجيله آسيويًا فقط؛ قبل أن تخدمه الظروف بإصابة ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، وغيابه لمدة شهرين تقريبًا.

وقتها.. قرر الهلال رفع اسم كانسيلو من "القائمة المحلية"، مع تسجيل ليوناردو بدلًا منه حتى يناير القادم؛ على أمل إقناع اتحاد الكرة السعودي، بتعديل نظام "المواليد".

محاولات الهلال تعديل نظام "المواليد"، سار في اتجاهين حسب الكثير من التقارير؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: السماح بمشاركة الـ10 أجانب - بينهم ثنائي المواليد - في المباراة الواحدة، بمسابقة دوري روشن السعودي.

* ثانيًا: استمرار قيد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم صيف 2024 كـ"مواليد" في هذه الخانة؛ حتى لو تجاوزوا السن القانوني.

وإذا حدثت هذه التعديلات؛ فإن ليوناردو سيتم تسجيله كـ"مواليد" بداية من يناير 2026، مع إعادة قيد كانسيلو بشكلٍ طبيعي في "القائمة المحلية" مجددًا.

وبالطبع.. النصر اعترض على ذلك؛ حيث أصدر بيانًا ناريًا في الأيام الماضية، مؤكدًا فيه أن تعديل نظام "المواليد" سيخدم ناديًا واحدًا فقط - في إشارة إلى الهلال -.

وحذر النصر من أنه لن يصمت، وسيصعد الأمر إلى أعلى المستويات؛ إذا تم تعديل نظام "المواليد"، في الميركاتو الشتوي القادم.