المعركة التاسعة | الغضب عامل مشترك .. ميسي يؤكد لنا أنه "ملك الأسيست" ورونالدو لا يتوقف عن التسجيل

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصارًا مهمًا على نيوم خارج الديار بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

رونالدو واصل التألق رفقة النصر، ونجح في زيارة شباك نيوم، ليقود العالمي لتحقيق الانتصار الثامن على التوالي في البطولة المحلية هذا الموسم، في انطلاقة تاريخية لفريقه.

وكاد رونالدو أن يُسجل هدفًا مبكرًا لمصلحة النصر بالدقيقة 13، بعد عرضية من الجبهة اليسرى أرسلها زميله السنغالي ستديو ماني، ليقابلها كريستيانو بالرأس، ولكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 25، حاول الدون مرة أخرى أن يسجل هدفًا للنصر، بعد عرضية من ركلة حرة مباشرة، على رأس رونالدو، ليتصدى لها حارس نيوم ماكسيمليانو.

البرتغالي المخضرم دخل في مناوشات مع الحكم أكثر من مرة، الأولى كانت في الدقيقة 35 بعد تدخل من خليفة الدوسري مدافع نيوم، وتكرر الأمر في نهاية الشوط الأول بسبب بعض القرارات الأخرى.

وأهدر رونالدو فرصة خطيرة جداً لمصلحة النصر بالدقيقة 45+3، بعدما مرر له الكرة جواو فيليكس ليضعه في مواجهة مع الحارس ماكسيمليانو، ليسددها كريستيانو ويتصدى لها الحارس ببراعة ويحولها ركلة ركنية.

مع بداية الشوط الثاني، قام كريستيانو رونالدو بتوجيه تمريرة رائعة بالكعب، جعلت مدافعي نيوم يتركبون خطأ ضد البرتغالي جواو فيليكس على حافة منطقة الجزاء.

وسدد كريستيانو رونالدو الركلة الكرة، ولكنها ارتطمت بالحائط البشري، لتعود إلى البرازيلي أنجيلو، الذي سدد الكرة أرضية قوية في المرمى بالدقيقة 47.

ونجح مهاجم النصر في إضافة الهدف الثاني للنصر بالدقيقة 65 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء سددها على يسار ماكسيمليانو حارس مرمى نيوم.

واصل كريستيانو رونالدو زيادة رصيده في الأهداف التي يُسجلها، حيث وصلت إلى 953 هدفًا، بعد الهدف الجديد الذي سجله بقميص النصر في شباك فريق نيوم، يواصل "الأسطورة البرتغالية" اقترابه من تحقيق أحد أعظم الإنجازات الفردية في تاريخ كرة القدم، إذ لم يعد يفصله سوى 47 هدفًا فقط عن بلوغ الرقم الخيالي 1000 هدف رسمي في مسيرته الاحترافية.