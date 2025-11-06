"براءة المسؤولين السعوديين من التلاعب وأحلام كريستيانو رونالدو بدأت تتحقق" .. اختيار سالم الدوسري في جوائز "ذا بيست" أكبر من مجرد ترشيح

"لا يحزنك إنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد"؛ هذه هي إحدى أجمل المقولات التي وصفت المثابرة والأمل، في الحياة.

وإذا نظرنا إلى سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية الأول لكرة القدم ونادي الهلال؛ سنجد أن هذه المقولة قد تنطبق عليه، وبشكلٍ كبير للغاية.

سالم الذي تجاوز عمر الـ34 سنة، وأصبح يُعاني من تذبذب في المستوى مؤخرًا؛ كلما نظن أنه سقط وانتهى كرويًا، تُفاجئنا الأيام بشيء جديد عنه.

نعم.. منذ أسابيع قليلة تم اختيار قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية، كـ"أفضل لاعب في آسيا" لعام 2025؛ رغم أن البعض كان يتحدث عن نهاية اللاعب.

ووسط تشكيك الكثيرين في هذه الجائزة الآسيوية؛ ها هو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يختار سالم الدوسري، ضمن المرشحين لدخول "التشكيل الأفضل" في حفل "ذا بيست" 2025.

وبهذا الترشيح.. دخل سالم التاريخ من أوسع أبوابه؛ حيث أصبح أول لاعب سعودي على الإطلاق، يتم اختياره للمنافسة في جوائز "فيفا" الجديدة.

ونحن سنسلط الضوء من جانبنا في السطور التالية، على أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد هذا الترشيح التاريخي لسالم، سواء تم اختياره ضمن "التشكيل الأفضل" من عدمه..