أحمد فرهود

بعد تصرفه اللا احترافي أمام الفتح .. عقوبة "مع الرأفة" من الهلال ضد داروين نونيز!

كواليس مثيرة في أزمة داروين نونيز..

لا يزال المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ منذ الانضمام إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، صيف عام 2025.

نونيز البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى صفوف الهلال قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وبعقدٍ لمدة 3 مواسم كاملة، حتى 30 يونيو 2028.

لكن.. المهاجم الأوروجوياني لم يقدّم المستوى المأمول منه - حتى الآن -؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، وقيامه ببعض التصرفات الغريبة.

    تصرف داروين نونيز المثير للجدل في مباراة الهلال والفتح

    آخر التصرفات المثيرة للجدل التي قام بها المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، منذ الانضمام إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف عام 2025؛ كانت خلال الفوز (2-1) على نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وقتها.. قام الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال؛ باستبدال نونيز في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وإشراك متوسط الميدان عبدالإله المالكي بدلًا منه.

    ورفض نونيز تحية إنزاجي بعد استبداله، كما تجاهل السلام والحديث مع مدير الكرة سعود كريري؛ قبل أن يقوم بإبعاد قميص الهلال بطريقة مشينة.

    وقلل المدير الفني الإيطالي من تصرف مهاجمه الأوروجوياني؛ معتبرًا أن الأمر طبيعي ولا يجب تضخيمه، في ظل رغبة كل اللاعبين في الاستمرار بأرضية الملعب.

    وأضاف سيموني إنزاجي: "أتفهم أن اللاعبين يريدون الاستمرار في الملعب دائمًا، فقبل اعتزالي كنتُ أقوم بمثل هذه التصرفات.. أنه انفعال وقتي فقط، ولا يجب إعطائه أهمية أكبر من ذلك".

    وبالرغم من مبررات إنزاجي؛ إلا أن الجماهير الهلالية طالبت بمعاقبة نونيز على تصرفه في مباراة الفتح، خاصة أنه أمر لا يليق بكيان كبير مثل الزعيم.

  • الكشف عن عقوبة نادي الهلال ضد داروين نونيز!

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز عن اتخاذ إدارة نادي الهلال، قرارًا بـ"معاقبة" المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، بالفعل.

    الجماز أعلن في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الإثنين، أن عقوبة الهلال ضد نونيز؛ هي "الخصم من راتبه".

    وأشار الجماز إلى أن الإدارة الهلالية، رفضت أن تكون العقوبة ضد نونيز أكبر من ذلك؛ لبعض الاعتبارات المهمة، منها حالة اللاعب بعد العودة من الإصابة.

    وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي: "نونيز برر تصرفه بأنه عائد من الإصابة، وكان يريد إثبات نفسه بقوة؛ بل ويرى أنه كان في حالة ذهنية وفنية جيدة، خلال مواجهة الفتح".

    وأكد عبدالرحمن الجماز أنه بناءً على ذلك؛ تم الاكتفاء بعقوبة الخصم من راتب المهاجم الأوروجوياني، وعدم اتخاذ أي قرارات أخرى ضده.

    أرقام داروين نونيز مع نادي الهلال منذ صيف 2025

    المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف 2025؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول.

    صفقة نونيز كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ53 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2028.

    ومنذ الانضمام إلى الزعيم الهلالي.. سجل المهاجم الأوروجوياني 5 أهداف وصنع 2 آخرين؛ وذلك في 9 مباريات رسمية شارك فيها، بمختلف المسابقات.

    ويتلقى داروين نونيز انتقادات عنيفة، بسبب مستواه مع الهلال في الموسم الرياضي الحالي - حتى الآن -؛ بدرجة دفعت نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي الحالي أحمد حسام ميدو، لمطالبة إدارة الزعيم بـ"التخلي" عنه.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 20.

    * فوز: 15.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 44.

    * أهداف مستقبلة: 20.

