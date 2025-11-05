فاقت تجربة جواو فيليكس مع النصر في نجاحها كافة التوقعات، حيث أحاطت الشكوك وعلامات الاستفهام بتعاقد النادي السعودي مع اللاعب البرتغالي في البداية، ولكن النتائج كانت مبهرة جدًا. هذا الأمر شجع فريق كريستيانو رونالدو فيما يبدو للتوجه نحو هدف آخر بنفس الملامح تقريبًا. فمن هو وما القصة؟
الطريق ليس ممهدًا ولكن! .. تجربة جواو فيليكس تُوجه أنظار النصر نحو نجم روما
جواو فيليكس مع النصر
عاش جواو فيليكس فترة من عدم الاستقرار في الدوريات الأوروبية، إذ لعب لأندية أتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وميلان بعد تجربته الناجحة مع بنفيكا، لكنه لم يُقدم المستوى المتوقع مع تلك الأندية ولذا كانت كلمة النهاية تُكتب سريعًا.
وقضى اللاعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا مع ميلان، وقد أعاده النادي الإيطالي إلى تشيلسي بعد نهاية الموسم ليتدخل النصر ويتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير مقابل 30 مليون يورو.
الشكوك أحاطت بالصفقة كثيرًا، خاصة لمستوى اللاعب المتراجع وعدم استقراره، لكن المدرب الجديد جورج جيسوس وبدعم من النجم كريستيانو رونالدو راهنوا على نجاح فيليكس وقد فازوا بالرهان وأسكتوا جميع المشككين.
اللاعب البرتغالي لعب مع النصر هذا الموسم 14 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفين، ويتصدر حاليًا قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 9 أهداف وبالمشاركة مع جوشوا كينج مهاجم الخليج.
استهداف نجم روما
الصحفي التركي المختص بأخبار الانتقالات، إكرم كونور، أفاد عبر حسابه على منصة إكس أن النصر يُتابع عن كثب مستقبل باولو ديبالا مع روما، تمهيدًا للتعاقد معه حال أتيحت الفرصة في سوق الانتقالات الشتوي أو الصيفي القادم.
وأوضح كونور أن روما يُريد تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري لثلاثة مواسم قادمة، لكن التفاصيل المالية تقف عائقًا أمام خططه، حيث يتقاضى ديبالا حاليًا 8 ملايين يورو سنويًا والعقد الجديد سيتضمن راتبًا سنويًا أقل كثيرًا.
طريق النصر ليس ممهدًا تمامًا للتعاقد مع ديبالا، إذ ينافسه على ضمه أندية فلامنجو البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والصراع سيشتعل بين الأندية الأربعة حال رفض اللاعب تجديد عقده مع روما وحسم أمره بالرحيل عن العاصمة الإيطالية.
مع هذا، تبقى فرص النصر أكبر للتعاقد مع اللاعب، رغم ضغط مواطنه وزميله السابق في روما، لياندرو باريديس، عليه للانضمام إليه في بوكا جونيورز، وذلك لتفوق النادي السعودي ماليًا على جميع منافسيه وقدرته تقديم الراتب السنوي المطلوب.
رهان جديد
المتابع لمستوى وأداء ديبالا خلال المواسم الأخيرة يرى أنه حالة شبيهة كثيرًا لجواو فيليكس لكن مع أفضلية تامة لصالحه بالطبع.
صاحب الـ31 عامًا غادر يوفنتوس في مفاجأة كبيرة صيف 2022، وقد انتقل إلى روما في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع السيدة العجوز وفشل محاولات تجديده لعدم التوصل لاتفاق مالي بين الطرفين.
ووقع ديبالا عقدًا يمتد لـ3 مواسم مع روما، وقد كان قريبًا من الانتقال إلى القادسية السعودي صيف 2024 مقابل حصوله على 80 مليون يورو خلال 3 سنوات لكنه تراجع عن تلك الخطوة في اللحظات الأخيرة وفضل البقاء في العاصمة الإيطالية، وقد جُدد عقده تلقائيًا بعدما تخطى عدد المباريات اللازم لتلك الخطوة، حيث أصبح ينتهي في صيف 2026.
ولعب ديبالا مع روما 9 مباريات هذا الموسم لم يُسجل خلالها سوى هدفين وصنع واحد، وخلال الموسم الماضي لعب 36 مباراة شهدت إحرازه لـ8 أهداف بجانب 4 تمريرات حاسمة، وقد عانى من عديد الإصابات خلال الموسمين.
أرقام اللاعب في هاذين الموسمين شهدت تراجعًا واضح عن بدايته مع ذئاب العاصمة، حيث سجل في موسمه الأول 18 هدفًا وصنع 8 خلال 38 مباراة، وسجل 16 هدفًا وصنع 10 خلال 39 مباراة خلال موسم 2023-2024.
النصر راهن على فيليكس وربح الرهان، ويبدو أنه قرر دخول رهان جديد مع ديبالا بدلًا من استهداف نجوم الصف الأول والثاني في أوروبا بمبالغ طائلة.
موسم النصر في 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.