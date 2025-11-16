غضب وحملة دفاع .. إعلامي سعودي يتهم نجوم دوري روشن بـ"بيع أوطانهم" من أجل الأموال قبل كأس أفريقيا!

بالتزامن مع اقتراب قرابة الشهر تقريبًا على انطلاق كأس أمم إفريقيا في المغرب، بدأ الصحفيون السعوديون في التفاعل مع الحدث، خاصةً مع اشتداد المنافسة على لقب دوري روشن مع مرور ثماني جولات.

لكن تفاعل الإعلامي الرياضي النصراوي هاني الداود كان مختلفًا هذه المرة، حيث أكد أن هناك من النجوم الأفارقة من سيفضل الاستمرار مع ناديه رافضًا المشاركة مع منتخب بلاده، بحثًا عن المزيد من الأموال.

الإعلامي النصراوي كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الأمور تحدث ... اقتربت بطولة إفريقيا وهناك من سيفضل المال على تمثيل منتخب وطنه، ننتظر..".

لم يتضح من تغريدة هاني الداود المقصود تمامًا، لكن الجمهور بالطبع بدأ في التكهن بمقصده، وبما أنه ينتمي لنادي النصر، فإن البعض فسر المقصد من كلامه هو نجوم الهلال تحديدًا، بحكم المنافسة بين الغريمين، لكن دون دليل واضح.