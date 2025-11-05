تصدر اسم كريستيانو رونالدو قائمة فريق النصر السعودي لمواجهة جوا الهندي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 مساء اليوم في ملعب الأول بارك بالرياض العديد من التساؤلات حول أسباب تراجع المدرب جورج جيسوس عن قراره بشأن النجم البرتغالي واستبعاده من اللقاء. دعونا نناقش تلك الأسباب انتظارًا للإجابات بعد عدة ساعات.
ما بين الخضوع لضغوطات الألف هدف وتحقيق رغبات السوق .. تراجع جيسوس عن قراره بشأن رونالدو يُثير التساؤلات!
- Getty
جيسوس يُقرر ثم يتراجع!
منذ تعاقده مع النصر، أكدت التقارير الصحفية وجود اتفاق بين المدرب جورج جيسوس والنجم كريستيانو رونالدو على استبعاد اللاعب من 25% من مباريات الموسم الجاري، بهدف منحه الوقت الكافي للراحة والاستشفاء خاصة في ظل وصوله لعامه الـ40.
وتحدثت التقارير عن أن جيسوس سيُخرج رونالدو من حساباته لمباريات دوري أبطال آسيا 2 الضعيفة والخارجية، وقد نفذ قراره بالفعل، حيث لم يظهر "الدون" في قائمة الفريق السعودي خلال المباريات الثلاثة التي خاضها في البطولة القارية، سواء داخل أو خارج ملعب الأول بارك.
ويوم أمس، أكد جيسوس من جديد أن مواطنه لن يكون حاضرًا في مواجهة جوا الهندي مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2، معيدًا السبب في ذلك لرغبته في الحفاظ عليه ومنح الفرصة لوجوه أخرى لتُعبر عن نفسها وتُظهر قدراتها.
تسلسل الأحداث كان عاديًا حتى تلك اللحظة، لكن خبر في صحيفة الرياضية السعودية، أكدته عديد المصادر الصحفية، حول تصدر رونالدو لقائمة النصر لمواجهة جوا قلب الأحداث وأثار التساؤلات حول أسباب تراجع جيسوس عن قراره.
- AFP
خضوع لضغوطات الألف هدف!
جميعنا نعلم أن الهدف الأساسي لرونالدو حاليًا هو وصوله للهدف الألف في مسيرته الكروية، وقد عبّر عن ذلك مرارًا وتكرارًا، هذا بجانب أهداف جانبية أبرزها تحقيق الألقاب مع النصر ومحاولة الفوز بكأس العالم مع منتخب البرتغال، وهو الهدف الذي قلل منه مؤخرًا في حواره مع بيرس مورجان.
استبعاد رونالدو من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2 التي يُواجه النصر خلالها فرقًا ضعيفة ويُسجل أمامها نتائج قوية يحرم "الدون" بالتأكيد من عدد جيد من الأهداف سيُضاف لرصيده في طريق الوصول للهدف رقم 1000.
النصر سجل 9 أهداف حتى الآن في دوري أبطال آسيا 2، منها 5 في المباراة الوحيدة التي أقيمت على ملعبه الأول بارك بالرياض وكانت ضد استقلول دوشنبه الطاجيكي، ووجود رونالدو في تلك المباراة تحديدًا كان سيمنحه فرصة إحراز بعض الأهداف المهمة لتحقيق هدفه الأهم.
ولذا يبرز السؤال الآن .. هل ضغط رونالدو على جيسوس ليخوض مباريات النصر المقامة في العاصمة السعودية ضمن دوري أبطال آسيا 2؟ ربما أقنعه بأن المباريات سهلة ولن تستنزف جهدًا كبيرًا من جانبه، وأنه سيكتفي بلعب دور المهاجم الذي ينتظر الكرة ليُسجل الأهداف دون الكثير من الحركة، خاصة أن المباريات ستكون أمام خصوم متواضعين فنيًا، ومباراة اليوم أمام جوا تحديدًا يُنتظر أن يخرج منها النصر فائزًا بعدد كبير من الأهداف ... والدون رفض إلا أن ينال حصته من تلك الكعكة!
باعتقادي أن تواجد رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر اليوم سيحمل إجابة بالإيجاب على هذا السؤال، وسيكون المدرب البرتغالي قد خضع بالفعل لضغوطات "الألف هدف" لنجمه ومواطنه.
- Getty Images Sport
تحقيق رغبات السوق
يُدرك الجميع أهمية وجود رونالدو في الملعب للنصر من الناحية التسويقية والتجارية، بل هو حتى كذلك للخصوم، كما رأينا في عديد المباريات السابقة للفريق خاصة خارج ملعبه، سواء في إيران أم غيرها من البلاد.
المسؤولين في الهند عبروا علنًا عن صدمتهم واستياءهم من غياب رونالدو عن قائمة النصر لمواجهة جوا في الجولة الماضية، والأمر ذاته فعله نظراؤهم في العراق خلال مواجهة الزوراء في الجولة الثانية، ولذا لا نستبعد أبدًا أن يكون تواجد صاحب الـ40 عامًا ضمن قائمة النصر اليوم أمام جوا ما هو إلا تحقيقًا لرغبات السوق والرعاة في السعودية وخارجها.
وجود كريستيانو في القائمة، دون حتى أن يلعب، يُعطي للمباراة زخمًا إعلاميًا وتجاريًا وإعلانيًا، إذ سيبقى الجميع منشغلًا بسؤال واحد .. هل سيكون في التشكيل الأساسي أم على دكة البدلاء؟ وهذا كفيل بزيادة شعبية المباراة والحديث حولها في العالم أجمع، بل حتى خلال اللقاء نفسه ولو كان رونالدو بديلًا سينتظر الجميع لحظة دخوله أرض الملعب، أو على الأقل سيُتابعون ردود فعله من خارج الخطوط.
كل تلك المتابعة لا تصب سوى في صالح الرعاة والمرتبطين بعقود إعلانية مع النصر، بجانب النادي السعودي نفسه الذي على الأغلب يحصل على مزايا تجارية وتسويقية إضافية بوجود رونالدو في قائمته خلال المباريات.
وجود رونالدو على مقاعد البدلاء اليوم قد يؤكد هذا الطرح ويلغي فكرة خضوع جيسوس للضغوطات لتحقيق هدف الدون الشخصي بالوصول إلى الهدف رقم ألف في مسيرته الكروية، إذ أن وضعه على الدكة سيُلبي هدف المدرب بالحفاظ عليه ومنحه الوقت الكامل للراحة وفي نفس الوقت سيُلبي رغبات السوق والرعاة.
- Getty Images Sport
أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر
يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 102 هدف وصنع 21 آخرين، خلال 115 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 108 أهداف.
وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".