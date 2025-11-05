ما بين الخضوع لضغوطات الألف هدف وتحقيق رغبات السوق .. تراجع جيسوس عن قراره بشأن رونالدو يُثير التساؤلات!

منذ تعاقده مع النصر، أكدت التقارير الصحفية وجود اتفاق بين المدرب جورج جيسوس والنجم كريستيانو رونالدو على استبعاد اللاعب من 25% من مباريات الموسم الجاري، بهدف منحه الوقت الكافي للراحة والاستشفاء خاصة في ظل وصوله لعامه الـ40.

وتحدثت التقارير عن أن جيسوس سيُخرج رونالدو من حساباته لمباريات دوري أبطال آسيا 2 الضعيفة والخارجية، وقد نفذ قراره بالفعل، حيث لم يظهر "الدون" في قائمة الفريق السعودي خلال المباريات الثلاثة التي خاضها في البطولة القارية، سواء داخل أو خارج ملعب الأول بارك.

ويوم أمس، أكد جيسوس من جديد أن مواطنه لن يكون حاضرًا في مواجهة جوا الهندي مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2، معيدًا السبب في ذلك لرغبته في الحفاظ عليه ومنح الفرصة لوجوه أخرى لتُعبر عن نفسها وتُظهر قدراتها.

تسلسل الأحداث كان عاديًا حتى تلك اللحظة، لكن خبر في صحيفة الرياضية السعودية، أكدته عديد المصادر الصحفية، حول تصدر رونالدو لقائمة النصر لمواجهة جوا قلب الأحداث وأثار التساؤلات حول أسباب تراجع جيسوس عن قراره.