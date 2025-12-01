ما هو الجهاز الأبيض الذي حير الجميع؟.. تفاصيل حقيبة هدايا افتتاح كأس العرب 2025؟

لم تكن ليلة قص شريط افتتاح كأس العرب فيفا قطر 2025 مجرد حدث كروي عابر، بل تحولت إلى ظاهرة تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي فور فتح أبواب استاد البيت المونديالي.

فبينما كانت الأنظار تتجه صوب المستطيل الأخضر، خطفت حقيبة الهدايا التي وُضعت بعناية فائقة على مقاعد الستين ألف متفرج الأضواء، وتحديداً ذلك الجهاز الصغير الذي وجده المشجعون داخلها.

اللجنة المنظمة للبطولة واصلت عادتها في إبهار العالم، ليس فقط عبر التنظيم المثالي، بل من خلال تفاصيل دقيقة حولت المشجع من مجرد متفرج إلى شريك أساسي في الحدث.

في هذا التقرير المفصل والحصري من جول، وبناءً على اللقطات التي وثقتها قنوات الكأس، نكشف لكم السر وراء محتويات الحقيبة، ونروي تفاصيل الليلة الدرامية التي شهدت سقوط الكبار بهدايا النيران الصديقة.