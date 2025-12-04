"عرفنا التعصب من الأهلي والزمالك" .. إعلامي يفاجئ الجماهير المصرية ويكشف "أزمة" السعوديين!

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة جديدة ذات أهمية كبيرة، عندما يصطدم بمنتخب جزر القمر مساء غدٍ الجمعة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.
ويدخل الأخضر هذه المباراة بهدف واضح وهو الحفاظ على صدارة المجموعة، بعدما جمع 3 نقاط في الجولة الأولى، متساويًا مع المنتخب المغربي الذي حقق هو الآخر بداية قوية.
ويُدرك اللاعبون أن الفوز سيضمن لهم أفضلية كبيرة قبل المواجهة القوية المقبلة أمام المغرب، المقررة عند الثامنة مساء يوم الإثنين، والتي تُعد من أبرز مباريات دور المجموعات في البطولة.
وتأتي مواجهة جزر القمر في وقت يشهد غياب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن الخط الفني، بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة كأس العالم 2026 رفقة ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
هذا الغياب لم يؤثر على استعدادات الفريق، إذ أعلن الجهاز الفني المساعد جاهزيته لقيادة المباراة بخطة واضحة تهدف للحفاظ على النسق العالي الذي ظهر به المنتخب في مباراته الافتتاحية.
وتتعلق آمال الجماهير السعودية بقدرة الأخضر على مواصلة عروضه القوية وتأكيد حضوره المنافس في البطولة، خاصة في ظل التألق اللافت للعديد من اللاعبين الشباب والمحترفين، الذين يقدمون مستويات تبشر بمشوار مميز قد يمتد حتى الأدوار النهائية.