أحمد رفعت

"عرفنا التعصب من الأهلي والزمالك" .. إعلامي يفاجئ الجماهير المصرية ويكشف "أزمة" السعوديين!

إعلامي سعودي يتحدث عن الفارق في تعامل الجمهور المصري مع منتخب بلاده وبين السعوديين مع الأخضر

تحدث الإعلامي ناصر الجديع عن التعصب الكروي في السعودية، والذي يمتد دائمًا إلى المنتخب السعودي الذي يُشارك في البطولات، مستعينًا بالتعصب الكروي في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك.

ويُشارك منتخب السعودية حاليًا في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، حيث يقوم بعض الإعلاميين بتوجيه انتقادات للاعبين بناءً على الانتماءات.

  • "ما وصلنا له أمر مؤسف"

    وخلال تصريحات عبر برنامج "نادينا" أكد الجديع على أن الإعلاميين الهلاليين تعاملوا بشكل رائع بعد تصريحات الحارس نواف العقيدي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة عمان.

    وكان العقيدي قد رد بقوة على صحفي عماني قال له أن المملكة تصرف المليارات من أجل التطوير وهذا لم يحدث، ليرد حارس الأخضر: "ننفق ملياراتنا كما نشاء، ونحن ندعم قيادتنا في كل شيء، وهناك رؤية واضحة في تطور الرياضة السعودية".

    وقال الجديع: "المغرد الذي يمتلك متابعين أصبح الآن يمارس دور الإعلامي، وفي قضية نواف العقيدي، ولم أجد إعلامي هلالي هاجمه، بل بالعكس الكثير من الإعلاميين الهلاليين أنصفوه بعد تصريحاته بالمؤتمر الصحفي ".

    وعن الانتقادات التي توجه بشكل دائم إلى بعض اللاعبين بأعينهم مثل سالم الدوسري قال: "ما وصلنا له اليوم أمر مؤسف، ولكن هذا على مدار سنوات وعقود ساهم فيها المسؤولين بقراراتهم، والقضية تحتاج إلى وعي وتعليم للجماهير، وعلى الإعلام التقليدي أن يعمل على هذا الأمر".

  • "تعلمنا التعصب من الأهلي والزمالك"

    وضرب ناصر الجديع مثلًا بديربي الأهلي والزمالك بالدوري المصري، حيث أكد على أن مشجعي الفريقين يعرفون بالتعصب الكبير بينهما، ولكن عندما يلعب منتخبهم تجدهم يدعمونه بقوة.

    وقال الجديع: "لا يوجد تعصب على مستوى الوطن العربي مثل ما يحدث بين الأهلي والزمالك في مصر، ونحن تعرفنا على التعصب الكروي منهما".

    وواصل: "لكن إذا لعب منتخب مصر تجد الشعب المصري كله مع المنتخب ولا تسمع شخص يقول لاعب الزمالك أهدر فرصة أو لاعب الأهلي ضيع ركلة جزاء، عكس ما يحدث هنا".

    وأنهى حديثه قائلًا: "هناك تعصب (محمود) وهو ملح كرة القدم، ويجب أن نريح من التعصب في فترة لعب المنتخب في البطولات، وأن نصطف خلف المنتخب السعودي، وبعد مشاركته نعود مرة أخرى لنتعصب لفرقنا بشكل طبيعي".

  • Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    المنتخب السعودي يفوز على عمان

    انتزع المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا على نظيره العماني بنتيجة 2–1، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

    نجح الأخضر في قلب النتيجة لصالحه بفضل هدفين سجلهما كلٌّ من صالح الشهري في الدقيقة 77، ثم فراس البريكان الذي استفاد من تمريرة حاسمة جديدة من النجم سالم الدوسري، الذي قدّم مباراتًا كبيرة بصناعته الهدفين.

    في المقابل، أحرز غانم الحبشي الهدف الوحيد لمنتخب عمان، بينما ألغى الحكم هدفًا لعمان في الدقيقة 44 بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من وجود حالة تسلل.

    بهذا الانتصار، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا مع منتخب المغرب، في حين بقي منتخب عمان دون نقاط، متساويًا مع جزر القمر في المركز الثالث داخل المجموعة التي تضم المغرب وجزر القمر أيضًا.

  • ما القادم لمنتخب السعودية؟

    يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة جديدة ذات أهمية كبيرة، عندما يصطدم بمنتخب جزر القمر مساء غدٍ الجمعة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.

    ويدخل الأخضر هذه المباراة بهدف واضح وهو الحفاظ على صدارة المجموعة، بعدما جمع 3 نقاط في الجولة الأولى، متساويًا مع المنتخب المغربي الذي حقق هو الآخر بداية قوية. 

    ويُدرك اللاعبون أن الفوز سيضمن لهم أفضلية كبيرة قبل المواجهة القوية المقبلة أمام المغرب، المقررة عند الثامنة مساء يوم الإثنين، والتي تُعد من أبرز مباريات دور المجموعات في البطولة.

    وتأتي مواجهة جزر القمر في وقت يشهد غياب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن الخط الفني، بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة كأس العالم 2026 رفقة ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. 

    هذا الغياب لم يؤثر على استعدادات الفريق، إذ أعلن الجهاز الفني المساعد جاهزيته لقيادة المباراة بخطة واضحة تهدف للحفاظ على النسق العالي الذي ظهر به المنتخب في مباراته الافتتاحية.

    وتتعلق آمال الجماهير السعودية بقدرة الأخضر على مواصلة عروضه القوية وتأكيد حضوره المنافس في البطولة، خاصة في ظل التألق اللافت للعديد من اللاعبين الشباب والمحترفين، الذين يقدمون مستويات تبشر بمشوار مميز قد يمتد حتى الأدوار النهائية.