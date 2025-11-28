التشكيلة الحقيقية! .. الأهلي يشعل معركة كأس الملك بـ"رسالة ساخرة" إلى القادسية

المثير في الأمر أن المباراتين الماضيتين بين الأهلي والقادسية، تسببتا في جدلٍ واسع بالشارع الرياضي السعودي؛ حيث تقدّم فارس الشرقية بشكوتين، بعد كل منهما.

الشكوى الأولى من القادسية؛ كانت للتأكيد على عدم شرعية مشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي، بدلًا من نادي الهلال "المنسحب".

أما الشكوى الثانية فكانت الأكثر إثارة للجدل؛ حيث جاءت على خلفية تغيير الراقي "قائمته الرسمية"، قبل انطلاق مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.

إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.

وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.

ومن ناحيته.. يتمسك مسؤولو القادسية بأن النادي الأهلي، قام بتغيير "قائمته الرسمية" لمباراة الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد انتهاء المدة القانونية، والمُحددة بـ75 دقيقة.