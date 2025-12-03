الأردن ضد الإمارات | السعودية تُناديك يا النعيمات .. والتجنيس في "الأبيض" كما يجب أن يكون!

على مدار السنوات الماضية، قدم يزن النعيمات نفسه كأحد أهم المواهب الهجومية في الكرة الأردنية، بعدما أثبت قدرته على صناعة الفارق بقميص المنتخب في أكثر من مناسبة.

أداؤه اللافت جعله يدخل دائرة اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي، وعلى رأسها نادي التعاون الذي كان الأقرب لضمه، بالإضافة إلى أندية أخرى راقبت تطوره عن قرب، إلا أن الصفقة لم تُكتب لها النهاية السعيدة ليستمر اللاعب في مشواره الاحترافي مع ناديه العربي القطري.

لكن ما فعله النعيمات اليوم أمام منتخب الإمارات أعاد فتح كل الأبواب المغلقة، قدم النجم الأردني واحدة من أفضل مبارياته الدولية، حيث كان بمثابة الشرارة الهجومية الأولى للنشامى، فتسبب في احتساب ركلتي جزاء بفضل تحركاته الذكية وسرعته في اقتحام منطقة الجزاء، قبل أن يضيف اسمه في قائمة الهدافين بتسجيله الهدف الثاني الذي قاد النشامى للانتصار.

ولم يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل شكل خطورة متواصلة على المرمى الإماراتي، وخلق حالة من الارتباك في دفاع المنافس نتيجة قوته البدنية وحضوره الذهني المميز.

هذا المستوى قد يكون نقطة تحول كبيرة في مسيرة يزن النعيمات، وربما بداية لنسخة استثنائية من اللاعب خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا حافظ على نفس المستوى الفني والذهني.

ومع ارتفاع قيمته الفنية وتطوره المستمر، قد يعود الحديث عن انتقاله إلى دوري روشن السعودي، لكن هذه المرة ليس من بوابة التعاون، بل من أحد الأندية الكبرى التي تبحث دائمًا عن لاعب قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة.