"مؤشر خطير وسيتسبب في مشكلة كبيرة" .. الاتحاد يفاوض محمد العويس دون علم كونسيساو!

أعرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن رغبته في التحدث باللغة العربية ليتمكن من إيصال رسائله بشكل أوضح للإعلام السعودي، مؤكدًا تقديره للتواصل المباشر والدقيق مع الجماهير والصحافة.

وأوضح كونسيساو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء، أن اسمه ارتبط في الفترة الماضية بالعديد من الأخبار غير الدقيقة، مضيفًا: "سواء بقيت هنا شهرًا أو شهرين أو عشر سنوات.. ما سيصدر مني دائمًا هو الصراحة".

كما شدد المدرب البرتغالي على أنه لم يطلب مطلقًا تغيير أي لاعب في قائمة الفريق، نافياً وجود أي نقاش أو تواصل مع إدارة النادي حول هذا الموضوع، في رد مباشر على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن مطالبة كونسيساو بالتعاقد مع حارس محلي وعدم رغبته في استمرار الحارس الأجنبي الصربي بريدراج رايكوفيتش، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل الحارس.

لكن تصريحات كونسيساو الأخيرة جاءت لتحسم الجدل بشكل قاطع، مؤكدة استمرار رايكوفيتش مع الاتحاد، على الأقل في المرحلة الحالية، إلى حين ظهور مستجدات أخرى محتملة في هذا الملف.