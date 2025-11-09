الخلاف يبدأ مبكرًا بين نجوم الاتحاد وسيرجيو كونسيساو .. الوضع سيئ وديربي جدة أمام الأهلي ما هو إلا "كمالة"!

بالأمس، تلقى العميد الهزيمة أمام الأهلي بهدف نظيف، على استاد الإنماء في جدة، ضمن ديربي الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

هدف المباراة الوحيد سجله النجم الجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الثاني.

هذا الديربي هو اللقاء الرابع في دوري روشن لسيرجيو كونسيساو على رأس القيادة الفنية للنمور منذ التعاقد معه في الثامن من أكتوبر الماضي، لكنه لم ينجح بعد في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة المحلية، حيث تعادل أمام الفيحاء (1-1)، والخليج (4-4)، فيما تلقى الهزيمة في كلاسيكو الجولة السادسة أمام الهلال بثنائية نظيفة، قبل خسارة ديربي جدة بالأمس.