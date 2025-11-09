شهر بالتمام والكمال مر على تعاقد الاتحاد مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو لخلافة لوران بلان، لكن يبدو أنه لم يحسن إدارة تلك الفترة بعد، إذ تسوء العلاقة بينه وبين لاعبيه مع مرور الوقت وليس العكس!
الخلاف يبدأ مبكرًا بين نجوم الاتحاد وسيرجيو كونسيساو .. الوضع سيئ وديربي جدة أمام الأهلي ما هو إلا "كمالة"!
خسارة الاتحاد لديربي جدة .. استمرار للسلسلة السيئة لكونسيساو
بالأمس، تلقى العميد الهزيمة أمام الأهلي بهدف نظيف، على استاد الإنماء في جدة، ضمن ديربي الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
هدف المباراة الوحيد سجله النجم الجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الثاني.
هذا الديربي هو اللقاء الرابع في دوري روشن لسيرجيو كونسيساو على رأس القيادة الفنية للنمور منذ التعاقد معه في الثامن من أكتوبر الماضي، لكنه لم ينجح بعد في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة المحلية، حيث تعادل أمام الفيحاء (1-1)، والخليج (4-4)، فيما تلقى الهزيمة في كلاسيكو الجولة السادسة أمام الهلال بثنائية نظيفة، قبل خسارة ديربي جدة بالأمس.
خلاف كونسيساو ولاعبي الاتحاد
تلك النتائج السلبية بالتأكيد مؤشر قوي على عدم استيعاب اللاعبين لأسلوب كونسيساو بعد، بجانب الروح الغائبة عن النمور منذ بداية الموسم الجاري رغم تحقيق لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، مع الوضع في الاعتبار حاجة الفريق لتدعيمات أقوى.
لكن بالحديث عن المدرب البرتغالي تحديدًا، فبحسب الصحفي الشهير سانتي أونا فإن بعض نجوم الاتحاد الأساسيين لا يشعرون بالراحة تجاه أسلوب كونسيساو وتكتيكاته داخل الملعب.
ولم يحدد سانتي أونا بالتحديد أسماء اللاعبين المنوطين بحديثه، لكنه أكد أن الأجواء بين اللاعبين والمدرب الجديد سيئة للغاية، في ظل فشل الفوز في دوري روشن منذ قدومه، حيث كان ديربي جدة استمرارًا لتلك النتائج السلبية.
كونسيساو .. آسيا عكس الدوري السعودي
رغم حديثنا في السطور السابقة عن سوء نتائج الاتحاد مع سيرجيو كونسيساو في دوري روشن منذ التعاقد معه إلا أن الوضع مختلف على الصعيد القاري..
في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بدأ الاتحاد مشواره تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، وتلقى الهزيمة في أول جولتين أمام الوحدة الإماراتي (2-1)، وشباب أهلي دبي (1-0).
لكن بعد إقالة لوران بلان على خلفية تراجع النتائج والأداء في الموسم الجاري مقارنة بسابقه، والتعاقد مع كونسيساو، حقق النمور فوزين متتاليين أمام الشرطة العراقي برباعية مقابل هدف وحيد، وأمام الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
ويحتل العميد حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري غرب من النخبة الآسيوية 2025-2026 برصيد ست نقاط، خلف الهلال السعودي (12 نقطة)، الأهلي السعودي (10 نقاط)، الوحدة الإماراتي (10 نقاط)، تراكتور الإيراني (8 نقاط) وشباب أهلي دبي (7 نقاط)، مع مرور أربع جولات من المسابقة.
وإجمالًا خاض الاتحاد سبع مباريات تحت قيادة كونسيساو، حقق الفوز في ثلاث منها (مباراتين بالنخبة الآسيوية ومباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين)، وتعادل في اثنتين وخسر لقاءين آخرين.
- Getty Images Sport
وماذا بعد بالنسبة للاتحاد؟
كتيبة سيرجيو كونسيساو تحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، برصيد 11 نقطة فقط، متأخرة بفارق 13 نقطة عن النصر؛ صاحب الصدارة.
وحصد النمور نقاطهم من الفوز في ثلاث مباريات وخسروا مثلهم، فيما تعادلوا في مباراتين.
ويلتقي الاتحاد بالرياض في المباراة المقبلة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، والمحدد لها 21 من نوفمبر الجاري.
فيما يحل بعد ذلك ضيفًا على الدحيل القطري في 24 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء صعب وحاسم.
واستمرارًا مع المباريات الحاسمة، يخوض الاتحاد في 29 من الشهر الجاري مواجهة الشباب، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين و3 هزائم.
الهزائم في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس، وأمام الأهلي في ديربي الجولة الثامنة.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.