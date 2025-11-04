وسط هجومه على إنزاجي .. سامي الجابر يُكيل المديح لكونسيساو ويتغزل بتصديه لكريم بنزيما

وسط هجومه وانتقاداته اللاذعة للإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، كال سامي الجابر المديح لمدرب الاتحاد الجديد سيرجيو كونسيساو. فما الذي قاله؟
سامي الجابر يُهاجم إنزاجي
أثار سامي الجابر جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة بسبب هجومه وانتقاده الدائم للإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال.
إنزاجي يُحقق نتائج ممتازة مع الهلال هذا الموسم، لكن ذلك لم يشفع له لدى أسطورة كرة القدم السعودية، والذي وصف ما يحدث في الفريق بالفوضى الفنية.
الجابر كان قد علّق بشكل ساخر على كثرة التبديلات الدفاعية في مواجهة الشباب، في سابع جولات دوري روشن، قائلًا إنه كان ينتظر مشاركة المرحوم عبد الله الشريدة في اللقاء.
ورغم أن انتقادات سامي الجابر جاءت من منطلق الاعتراض على "النظام الإيطالي"، والاعتماد على سياسة الدفاع والمرتدًات الهجومية، إلا أنها أيضًا عرضت أسطورة الهلال، لانتقادات عنيفة، وسط تشكيك بأن هجوم الجابر يحمل أبعادًا أخرى خارج حدود الملعب.
أسطورة الهلال يُكيل المديح لمدرب الاتحاد
الجابر، ووسط هجومه اللاذع على إنزاجي، كال المديح لمدرب الاتحاد الجديد، سيرجيو كونسيساو، مؤكدًا أنه يُقدم أداءً ممتازًا رغم حضوره حديثًا إلى جدة.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، وعين بدلًا منه كونسيساو الذي حظي بتجربة غير ناجحة مع ميلان في الموسم الماضي.
الجابر أثنى على عمل كونسيساو، بقوله خلال برنامج "نادينا" "كونسيساو مدرب كبير، جاء للاتحاد في وقت صعب جدًا، لأن عديد اللاعبين الكبار كانوا يمرون بلحظة تراجع مستوى، بنزيما وبيرجفاين وعوار وديبابي .. الجميع باستثاء كانتي ربما صاحب المستوى الثابت. قدرة المدرب على انتشال الفريق من وضعه السلبي بتلك السرعة يُوضح قيمته الفنية".
أضاف "من يقدر على بنزيما في الاتحاد؟ لا أحد مع احترامي، حتى لوران بلان. إن فقدت بنزيما تفقد قوة كبيرة في النادي. أداء وعطاء ديابي حاليًا يختلف تمامًا عما كان يُقدمه في بداية الموسم. انظر لإخراجه لبنزيما من الملعب خلال مواجهة النصر، والعودة في مباراة الخليج من 4-0 إلى 4-4 تدل على امتلاك المدرب لشخصية قوية".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 5 انتصارات مع تعادلين، في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 18.
* فوز: 13.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 38.
* أهداف مستقبلة: 17.
مشوار الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن سبع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وهزيمتين كانتا أمام النصر والهلال.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4.