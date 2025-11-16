لا تزال قضية "بنر الأهلي المسيء" فارضة نفسها على الوسط الرياضي السعودي، في انتظار قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن وسط جدلها، خرج الإعلامي الرياضي الاتحادي جمال عارف مهاجمًا نظيره خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير".
"يهددنا ولم يفعل بالمثل مع الأهلي" .. مناشدة إلى الاتحاد بضرورة معاقبة خالد الشنيف!
ما هي قضية "البنر المسيء"؟
الاتحاد استضاف الأهلي على استاد الإنماء في جدة، في الثامن من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
الديربي انتهى لصالح الراقي بهدف نظيف، سجله الجناح الجزائري رياض محرز، مع مرور عشر دقائق فقط من المباراة.
لكن لم ينل فوز الأهلي بالديربي الزخم المعتاد، بل توجهت الأنظار إلى "التيفو" المسيء الذي رُفع في مدرجات الراقي، رغم أنه يحمل عبارات مسيئة لقلعة الكؤوس.
الاتحاد ينفي مسؤولته عن وضع هذا البنر في مدرجات الأهلي خلسة، وسط تقارير صحفية تؤكد القبض على اثنين من مشجعي العميد وراء تلك الحادثة، فيما لا تزال لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة تحقق في الأمر.
مطلب بمعاقبة خالد الشنيف
على خلفية هذه القضية المنظورة حاليًا، خرج جمال عارف؛ الإعلامي الاتحادي، مطالبًا إدارة ناديه بضرورة معاقبة خالد الشنيف وبرنامجه "دورينا غير"، على إثر رد فعله تجاه "البنر المسيء"، مستغربًا من مطالبته بتوقيع أقسى عقوبات على مرتكبيها.
وشدد عارف على ضرورة منع لاعبي العميد ومسؤولي النادي من التعامل نهائيًا مع "دورينا غير"، طالما مقدمه "يكيل بمكيالين" تجاه قضايا الاتحاد والأهلي.
وكتب عارف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الأخ خالد الشنيف مرّكز كثير على بنر الهبوط!!، مرة يهدد ويتوعد ومرة يقرر ويتوقع القرار!!، حتى تولدت لديه فكرة استضافة قانونيين من أجل إيجاد أي بارقة أمل للإدانة. ما شفنا هذا التكريس في التيفو المرفوع في مدرج الأهلي ولا في الكلمات المسيئة".
وأضاف: "على إدارة الاتحاد وتحديدًا الإدارة الإعلامية رياض المزهر (مدير إدارة التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي بالنادي)، ترصد مثل هذه التوجهات حتى يكون التعامل مع البرامج بنفس المبدأ!!، إذا لم تتعامل الإدارة مع البرامج والمنصات الإعلامية بنفس الطريقة التي تتعامل بها البرامج الرياضية مع النادي فعلى أي مشجع اتحادي أن ينتظر المزيد من هذه البرامج التي تتعامل مع النادي بهذه الكيفية مع عدم السماح للاعبي الاتحاد بالحديث لهذه البرامج باستثناء المنصة التي تنقل الدوري وهذه مهمة الزميل رياض!!".
جمال عارف اختتم: "الاتحاد ليس بحاجة لهذه البرامج، بل أن هذه البرامج هي من تحتاج للاتحاد ونجومه ومسؤوليه!! ننتظر ونشوف".
خالد الشنيف يطالب بعقوبات قاسية
بالانتقال للحديث عن سبب هجوم جمال عارف على خالد الشنيف تحديدًا، فالأمر يعود لمطالبته بتوقيع أقسى العقوبات على مرتكبي حادث "البنر المسيء" للأهلي في الديربي الأخير.
وقال الشنيف خلال حلقة برنامجه "دورينا غير" بتاريخ 13 من نوفمبر الجاري: "كانوا يتحدثون عن الإنفلات الإعلامي في البرامج، وما حدث في مباراة الاتحاد والأهلي هو الإنفلات الجماهيري. إن لم يكن هناك يد حازمة وتضرب بيد من حديد على هذا التصرف أيًا كان مرتكبه، ستتجه الأمور إلى منطقة خطر".
واستطرد: "يجب معاقبة المتسبب وبأشد العقوبات، لأن ما حدث سيفتح الباب لمواضيع أخطر في المستقبل. سواء أكان تصرفًا فرديًا أو جماعيًا فيجب إعلان اسم المتسبب به ومكان نشأته، لأنه تصرف لا يليق في ملاعبنا، أقل ما يقال عنه أنه سيئ وطفولي. يجب إصدار أشد العقوبات، لأن هذا الباب لو فُتح لن يتوقف، وأعتقد أن وزارة الرياضة قادرة على تغيير هذا. يجب معاقبة مرتكب الواقعة سواء أكان اتحاديًا أو أهلاويًا، بجانب من ساعده على فعلها ومن مرر البنرات. ما حدث يضيق الصدر!".
ترتيب الاتحاد والأهلي في مسابقة دوري روشن السعودي
يحتل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "المركز الثامن" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.
وجمع العميد نقاطه الـ11 في الدوري؛ من 3 انتصارات وتعادلين مقابل ثلاث هزائم، مع تسجيله 15 هدفًا واستقباله 14 في شباكه.
أما فريق الأهلي الأول لكرة القدم يحتل "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، برصيد 16 نقطة من 8 مباريات.
وحصد الراقي نقاطه الـ16 في الدوري؛ من 4 انتصارات ومثلهم في التعادلات، ودون أن يتلقى أي هزيمة – حتى الآن -.
وسجل الأهلي 10 أهداف في مشواره بمسابقة الدوري؛ بينما اهتزت شباكه 5 مرات فقط، من لاعبي الفرق المنافسة.
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.
الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.