أحمد رفعت

أحدهم سيجدد ثم يرحل .. الأهلي يواصل مشواره لحسم مستقبل نجومه الأجانب!

تعرف على آخر تطورات تجديد الأهلي لنجومه الأجانب

يسعى النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، لحسم ملف تجديد عدد من لاعبيه، وذلك قبل دخولهم في الفترة الحرة خلال شهر يناير المقبل، والتي ستفتح لهم الطريق للتوقيع مجانًا لأي فريق آخر.

ويسعى الأهلي للحفاظ على استقراره الفني، عن طريق الإبقاء على نجومه الذين ستنتهي عقودهم خلال نهاية الموسم الجاري.

    موقف الأهلي مع ديميرال وميندي

    أكد الإعلامي مشعل العتيبي، عبر برنامج "دورينا غير" على أن الأهلي يقترب كثيرًا من التجديد مع التركي ميريح ديميرال مدافع الفريق، وأيضًا الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

    وأوضح العتيبي: "المدير الرياضي في الأهلي يهتم بشكل كبير بتجديد عقد الثنائي التركي ميريح ديميرال والسنغالي إدوارد ميندي".

    وواصل: "أتوقع أن تجديد ديميرال تم حسمه بشكل كبير، وأما عن ميندي فهناك رغبة كبيرة من الطرفين للتجديد، وقد يتم حسم الأمور قبل سفره للمشاركة في كأس أمم إفريقيا".

  • "كيسييه قد يجدد ويرحل!"

    وأشار العتيبي خلال تصريحاته إلى أن المفاوضات مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط الفريق، لم يتم فتحها حتى الآن.

    وقال العتيبي: "كيسييه حتى الآن لم يتم التفاوض معه بشكل رسمي، وممكن أن تشهد الأيام المقبلة أخذ رأي المدرب ماتياس يايسله، ومن ثم يأخذون القرار الأنسب للنادي".

    وتابع: "من الممكن أن يتم تجديد عقده ومن ثم بيعه الفترة القادمة، أو حتى الانتظار لنهاية عقده وعدم التجديد معه".

    وأنهى مشعل العتيبي تصريحاته قائلًا: "حتى الآن ملف كيسييه غامض، ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن تجديد تعاقده".

    قدّم الإيفواري فرانك كيسييه واحدة من أبرز فتراته منذ انضمامه إلى الأهلي، حيث أصبح أحد الأعمدة الأساسية في وسط الملعب خلال الموسم الرياضي الحالي. وشارك النجم الإيفواري في 16 مباراة بمختلف البطولات، لعب خلالها 1416 دقيقة كاملة، عكس فيها قدرته الكبيرة على التحكم برتم اللعب والربط بين الخطوط.

    وعلى الصعيد الهجومي، أثبت كيسييه أنه ليس مجرد لاعب ارتكاز دفاعي، إذ نجح في تسجيل 5 أهداف مؤثرة، معظمها جاءت في لحظات حاسمة ساعدت الفريق على حصد نقاط ثمينة. كما ساهم في صناعة هدف واحد، لكنه خلق العديد من الفرص التي لم تُترجم إلى أهداف، ما يعكس دوره التكتيكي الكبير داخل الملعب.

    أما على مستوى الانضباط، فقد حصل كيسييه على بطاقتين صفراوين فقط خلال الموسم، وهو رقم يُظهر توازنه بين القوة البدنية والالتزام التكتيكي، رغم طبيعة مركزه الذي يتطلب تدخلات مستمرة وافتكاكًا مباشرًا للكرة.

  • موقف إيفان توني مع الأهلي

    وعن موقف الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، قال مشعل: "تم استبعاد إيفان توني في المباريات الأخيرة من تشكيل الفريق بقرار فني من المدرب الألماني ماتياس يايسله، وقد يتم استمرار استبعاده في مباراة الفريق القادمة ضد القادسية، والاعتماد على فراس البريكان في مركز المهاجم".

    واستطرد قائلًا: "توني الأقرب له هو إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، المستوى الفني الذي يقدمه لا يرتقي لطموحات المشجع الأهلاوي خاصة الموسم الحالي الذي يقدم فيه أداءً سيئًا  جدًا".

  • موسم الأهلي 2025-26

    بدأ النادي الأهلي الأول لكرة القدم موسم 2025-2026 بصورة قوية، حين افتتح منافساته بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، في انطلاقة منحت جماهيره آمالًا كبيرة بموسم استثنائي.

    لكن على صعيد دوري روشن السعودي، بدا أداء الفريق متذبذبًا خلال الجولات الأولى؛ إذ اكتفى بتحقيق 4 انتصارات مقابل 4 تعادلات في أول 8 مباريات، وهو ما جعل الفريق بعيدًا عن صدارة الترتيب رغم جودة العناصر التي يملكها. 

    وتُظهر هذه النتائج أن الأهلي لا يزال يبحث عن ثبات فني قادر على ترجمة إمكاناته داخل الملعب بشكل مستمر.

    أما على المستوى القاري، فقد قدّم الأهلي واحدة من أبرز مبارياته في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا "النخبة"، بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير بنتيجة (4-2)، في مواجهة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة.

    وفي الجولة الثانية، تعثر الراقي بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام الدحيل القطري، قبل أن يستعيد اتزانه بتحقيق انتصارين مهمين على الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة، ليحافظ على حظوظه القوية في التأهل للأدوار المتقدمة.

    كما واصل الأهلي مشواره المحلي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بنجاح، متقدمًا إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية 2025-2026، وسط طموحات واضحة لبلوغ المباراة النهائية.

    ورغم هذا الزخم، تلقى الفريق ضربة موجعة على الصعيد الدولي بعدما خسر بنتيجة (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليودّع سباق لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال"، في ختام مشاركة لم ترتق لتطلعات جماهيره.

    وبين إخفاق هنا وتألق هناك، يظهر الأهلي هذا الموسم بصورة قوية لكنها غير مكتملة، وسط تطلعات كبيرة من محبيه لرؤية الفريق في أفضل حالاته خلال المراحل المقبلة.

