أحدهم سيجدد ثم يرحل .. الأهلي يواصل مشواره لحسم مستقبل نجومه الأجانب!

وأشار العتيبي خلال تصريحاته إلى أن المفاوضات مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط الفريق، لم يتم فتحها حتى الآن.

وقال العتيبي: "كيسييه حتى الآن لم يتم التفاوض معه بشكل رسمي، وممكن أن تشهد الأيام المقبلة أخذ رأي المدرب ماتياس يايسله، ومن ثم يأخذون القرار الأنسب للنادي".

وتابع: "من الممكن أن يتم تجديد عقده ومن ثم بيعه الفترة القادمة، أو حتى الانتظار لنهاية عقده وعدم التجديد معه".

وأنهى مشعل العتيبي تصريحاته قائلًا: "حتى الآن ملف كيسييه غامض، ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن تجديد تعاقده".

قدّم الإيفواري فرانك كيسييه واحدة من أبرز فتراته منذ انضمامه إلى الأهلي، حيث أصبح أحد الأعمدة الأساسية في وسط الملعب خلال الموسم الرياضي الحالي. وشارك النجم الإيفواري في 16 مباراة بمختلف البطولات، لعب خلالها 1416 دقيقة كاملة، عكس فيها قدرته الكبيرة على التحكم برتم اللعب والربط بين الخطوط.

وعلى الصعيد الهجومي، أثبت كيسييه أنه ليس مجرد لاعب ارتكاز دفاعي، إذ نجح في تسجيل 5 أهداف مؤثرة، معظمها جاءت في لحظات حاسمة ساعدت الفريق على حصد نقاط ثمينة. كما ساهم في صناعة هدف واحد، لكنه خلق العديد من الفرص التي لم تُترجم إلى أهداف، ما يعكس دوره التكتيكي الكبير داخل الملعب.

أما على مستوى الانضباط، فقد حصل كيسييه على بطاقتين صفراوين فقط خلال الموسم، وهو رقم يُظهر توازنه بين القوة البدنية والالتزام التكتيكي، رغم طبيعة مركزه الذي يتطلب تدخلات مستمرة وافتكاكًا مباشرًا للكرة.