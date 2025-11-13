اقترب من الاعتزال؟ رد مُقلق من نوير على محاولات بايرن ميونخ لتجديد عقده

تمكن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا من الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، وأثبت أسبوعًا بعد أسبوع أنه لا يزال من بين الأفضل في هذا المجال على الرغم من دخوله مرحلة تراجع مستواه منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من خطأه الفادح في التعادل 2-2 ضد يونيون برلين نهاية الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى إنهاء سلسلة انتصارات بايرن التي استمرت 16 مباراة، لا شك في أن نوير لا يزال الرجل المناسب للمركز الأول. لعب النجم المخضرم في 14 من أصل 17 مباراة خاضها العملاق البافاري هذا الموسم.

لكن نوير لن يبقى في بايرن إلى الأبد. سيبلغ الحارس الأسطوري 40 عامًا في مارس من العام المقبل، وقد دخل في الأشهر السبعة الأخيرة من عقده. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة بيلد، توصل النادي إلى قرار بشأن مستقبل لاعبه الأيقوني. يزعم التقرير أن العملاق البافاري حريص على تمديد عقد نوير لمدة عام آخر، حتى يونيو 2027.