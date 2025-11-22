استجابة لدعوة برونو فيرنانديش .. صحفي بريطاني يرجح انتقال نجم الهلال إلى مانشستر يونايتد!

علق الصحفي البريطاني مارتن ليبتون من صحيفة "ذا صن" البريطانية، على الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقال النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب الهلال، إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر روبن نيفيش من أهم لاعبي الهلال منذ انضمامه للفريق قبل عامين، حيث يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية، وساهم بشكل كبير في تتويج الزعيم بالدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر خلال موسم 2023-2024.

ولذلك تجرى الآن مفاوضات قوية من جانب إدارة الهلال، من أجل إقناع نيفيش بتجديد عقده مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2026، وسيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.

ونجحت الإدارة الهلالية في تجديد عقود عدد من نجوم الفريق الأول، خلال الفترة القليلة الماضية؛ على رأسهم الحارس المغربي ياسين بونو، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.