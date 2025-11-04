فيديو | انقلب الحال .. أرنولد يستفز جمهور ليفربول برد فعله على صافرات الاستهجان ضده خلال قمة ريال مدريد

ريال مدريد يحل حاليًا ضيفًا على كتيبة أرني سلوت بملعب أنفيلد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026. (تحديث - انتهى اللقاء بفوز ليفربول 1-0)

وقبل المباراة بساعات، قام جمهور الريدز بتخريب "جدارية" أرنولد في محيط أنفيلد، في ظل الغضب الجم منه على إثر تفضيله الانتقال لريال مدريد بالصيف الماضي بدلًا من تجديد عقده مع النادي الذي بدأ به مسيرته الكروية.

لكن مجلس ليفربول تدخلت وقتها، فبحسب الصحفي الإسباني خوسيه باديا، فإن إدارة النادي الإنجليزي قررت التحرك سريعًا من أجل إصلاح الأمر، قبل زيارة ريال مدريد لأنفيلد مساء الليلة للمشاركة في المواجهة المنتظرة.

وأوضح أن إدارة ليفربول أصلحت العديد من الأجزاء في الجدارية، ليتحسن مظهرها بشكل كبير، بعد أعمال التخريب التي قام بها بعض عشاق النادي الإنجليزي للانتقام من أرنولد.

إلا أنه من جانب الجمهور فقد تواصل العقاب مع نزول أرنولد أرض أنفيلد، لأداء بعض التدريبات رفقة اللاعبين الاحتياطيين، إذ لم يدفع به المدرب تشابي ألونسو أساسيًا..