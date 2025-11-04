الجميع كان يراقب اللقاء الأول للظهير الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد؛ محترف ريال مدريد، ضد فريقه السابق ليفربول على أرض أنفليد، ربما رد فعل الجمهور الأحمر ليس مفاجئًا، لكن ما فعله اللاعب تجاه صافرات الاستهجان عليه هو ما يزيد الغضب ضده.
فيديو | انقلب الحال .. أرنولد يستفز جمهور ليفربول برد فعله على صافرات الاستهجان ضده خلال قمة ريال مدريد
جمهور ليفربول بدأ معاقبة أرنولد مبكرًا
ريال مدريد يحل حاليًا ضيفًا على كتيبة أرني سلوت بملعب أنفيلد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026. (تحديث - انتهى اللقاء بفوز ليفربول 1-0)
وقبل المباراة بساعات، قام جمهور الريدز بتخريب "جدارية" أرنولد في محيط أنفيلد، في ظل الغضب الجم منه على إثر تفضيله الانتقال لريال مدريد بالصيف الماضي بدلًا من تجديد عقده مع النادي الذي بدأ به مسيرته الكروية.
لكن مجلس ليفربول تدخلت وقتها، فبحسب الصحفي الإسباني خوسيه باديا، فإن إدارة النادي الإنجليزي قررت التحرك سريعًا من أجل إصلاح الأمر، قبل زيارة ريال مدريد لأنفيلد مساء الليلة للمشاركة في المواجهة المنتظرة.
وأوضح أن إدارة ليفربول أصلحت العديد من الأجزاء في الجدارية، ليتحسن مظهرها بشكل كبير، بعد أعمال التخريب التي قام بها بعض عشاق النادي الإنجليزي للانتقام من أرنولد.
إلا أنه من جانب الجمهور فقد تواصل العقاب مع نزول أرنولد أرض أنفيلد، لأداء بعض التدريبات رفقة اللاعبين الاحتياطيين، إذ لم يدفع به المدرب تشابي ألونسو أساسيًا..
جمهور ليفربول يطلق صافراته .. وأرنولد يرد
الجمهور الإنجليزي انهال بصافرات الاستهجان ضد صاحب الـ27 عامًا، بينما كان يؤدي تدريباته، في فعل متوقع منهم كما توعدوه فور إجراء قرعة مرحلة الدوري قبل أسابيع.
لكن اللافت كان رد فعل أرنولد، حيث رسم الابتسامة على وجهه، في وصلة مزاح مع زميله البرازيلي إندريك، متجاهلًا تمامًا انقلاب وضعه داخل أنفيلد؛ فمن كانوا يدعموه في يوم ما، ها هم يهاجمونه على الملعب نفسه.
مسيرة أرنولد مع ليفربول
الظهير الأيمن الإنجليزي بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفئات السنية بليفربول، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2016.
منذ ذلك الحين، شارك أرنولد في 354 مباراة مع الريدز، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 92 آخرين.
على مستوى البطولات، حقق أرنولد مع ليفربول تسع بطولات مختلفة، على رأسها لقبي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ولقبي الدوري الإنجليزي الممتاز موسمي 2019-2020، و2024-2025.
لكن الأمور تغيرت في يونيو 2025، حيث حاول ليفربول كثيرًا مع اللاعب لتجديد عقده إلا أنه رفض كافة المحاولات، مفضلًا الرحيل إلى النادي الملكي الإسباني قبل أسابيع قليلة من نهاية عقده، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025، وهي البطولة التي شهدت أداءً متواضعًا للغاية من الظهير الإنجليزي، ما عرضه للهجوم من قبل جمهور الميرينجي.
- Getty
ماذا قال أرنولد عن العودة إلى ليفربول؟
عندما أُجريت قرعة دوري أبطال أوروبا في أواخر أغسطس، كان أحد العناوين الرئيسية هو مواجهة ليفربول ضد مدريد - بعد أشهر فقط من استبدال ألكسندر-أرنولد "الريدز" بـ"لوس بلانكوس".
يقول ألكسندر-أرنولد في تصريحات لـ"أمازون برايم سبورت": "عندما أُعلنت القرعة، أعتقد أن الجميع كانوا يعرفون نوعًا ما أنها ستحدث، كان مقدرًا لهذه المواجهة أن تأتي. من الواضح أنهم فريق كبير، لذلك علمت أنني في مرحلة ما سأعود إلى هناك أو ألعب ضد ليفربول. إنها تحدث قريبًا جدًا. مشاعر مختلطة. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جدًا، جدًا، ولكنني متحمس لها".
وأضاف خريج أكاديمية ليفربول أنه لن يحتفل إذا سجل هدفًا ضد فريقه القديم. وهو بالتأكيد يأمل في المشاركة بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.
وختم: "مهما كانت طريقة استقبالي، فهو قرار الجماهير. سأحب النادي دائمًا، وسأظل دائمًا من مشجعي النادي. سأظل دائمًا ممتنًا للفرص والأشياء التي حققناها معًا - ستعيش معي إلى الأبد. مهما حدث، مشاعري لن تتغير تجاه ليفربول. لدي ذكريات هناك ستدوم معي مدى الحياة، ومهما كانت طريقة استقبالي، فإن ذلك لن يتغير".
ماذا قدم أرنولد مع ريال مدريد؟
شارك الظهير الأيمن الإنجليزي في عشر مباريات مع كتيبة تشابي ألونسو منذ الانضمام إليها في يونيو 2025.
خلال تلك المباريات صنع هدفين فقط، لكن عطلته الإصابات كذلك، إذ عاد مؤخرًا من إصابة أبعدته عن الملاعب لأسابيع، ما دفع تشابي للاحتفاظ به على مقاعد البدلاء أمام ليفربول.
مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026
بالحديث عن مشوار الميرينجي في الموسم الجاري من البطولة القارية فقد حقق العلامة الكاملة من أول ثلاث مباريات برصيد 12 نقطة.
ريال مدريد افتتح مشواره في دوري الأبطال 2025-2026 بالفوز أمام مارسيليا بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم كان الانتصار الأكبر أمام كايرات ألماتي بخماسية نظيفة، فالفوز بهدف نظيف أمام يوفنتوس بالجولة الثالثة.