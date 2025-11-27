Richard Mills و محمود خالد

"لا يمكن أن نستمر هكذا" .. آرني سلوت يرد على سؤال إقالته من ليفربول بعد نكسة آيندهوفن!

سلوت قاد بطل الدوري الإنجليزي لرقم سلبي لم يحدث منذ 71 عامًا

بنبرة تحدٍّ تخالف الواقع المرير الذي يعيشه حاليًا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أكد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، أن نتائج الريدز لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، بعد الهزيمة القاسية أمام آيندهوفن برباعية.

ليفربول، الذي توج بالدوري الإنجليزي في أول مواسم سلوت، بات يعاني كثيرًا، بعدما حقق الهزيمة التاسعة خلال 12 مباراة، محققًا أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ 71 عامًا.

  • كابوس ليفربول .. عرض مستمر

    بعد 6 هزائم في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، كان الكثيرون ينتظرون أن تأتي استفاقة ليفربول أمام آيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا، إلا أن ملعب آنفيلد كان شاهدًا على فوز تاريخي لبطل الدوري الهولندي، والذي سقط أمام أنصاره بنتيجة (1-4).

    القصة بدأت عندما لمس قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، فقرر الحكم احتساب ركلة جزاء سجلها إيفان بيرسيتش بنجاح، ثم حاول سوبوسلاي العودة بالريدز بعد إدراك هدف التعادل بوقت قصير، فيما انقلب آيندهوفن في الشوط الثاني، بهدف جوس تيل وثنائية "البديل" شهيب درويش، ليغادر لاعبو الليفر الملعب وسط صيحات استهجان من الجماهير.

    رباعية آيندهوفن في آنفيلد، جاءت بعد أيام قلائل من ثلاثية نوتنجهام فورست، من معقل الريدز أيضًا، لتصبح المرة الأولى التي يتلقى فيها ليفربول خسائر متتالية بفارق 3 أهداف، في جميع المسابقات، منذ ديسمبر 1953.

    • إعلان

  • "من الصعب جدًا رؤية ذلك"

    ورغم السلسلة الكارثية والأداء السيء الذي قدمه ليفربول، إلا أن آرني سلوت، رفض نغمة الاستسلام، مؤكدًا أنه لا يشكك في قدرات لاعبيه، ولا يزال يؤمن بإمكانية تغيير مصيرهم.

    المدرب السابق لفينورد، قال لشبكة beIN Sports، عقب المباراة، "النتيجة النهائية بالطبع هي ما يتذكره الناس، وعادة ما يتذكرون أيضًا آخر 5-10 دقائق من المباراة، كانت رؤية ذلك صعبة للغاية بالنسبة لنا جميعًا، لم نكن متأخرين 3-1 فقط، بل استقبلنا الهدف الرابع أيضًا، هذه نتيجة لم يتوقعها أحد منذ الشوط الأول".

    وأضاف "لا أشكك في اللاعبين، لأني أعلم أن لدينا لاعبين جيدين جدًا. عقليتهم بعد تأخرنا (0-1) هي ما كنت أتمنى، وهي أيضًا ما تتوقعه إن كنت لاعبًا في ليفربول. لذا، كان من الطبيعي بالنسبة لي أن تشكك في تشكيلتك، وفي "تكتيكاتك"، والتبديلات التي تجريها، ولكن هذا ما تفعله أيضًا إذا لم تخسر في كل مرة. ولكن من الطبيعي بالنسبة لي أن أشكك في الخيارات التي أتخذها، لأنني قلت مرارًا وتكرارًا، إني المسؤول عن هذا الوضع، ولكن اللاعبين يتمتعون بمهارات عالية جدًا، ولا يمكن للوضع أن يستمر على هذا النحو. أعتقد أننا أظهرنا اليوم مجددًا، خاصة في الشوط الأول، عدد الفرص التي يمكن أن نصنعها، لكنها ليست المرة الأولى هذا الموسم، التي لا نسجل فيها أهدافًا".

  • سلوت يرد على "إقالته" المحتملة

    واعترف آرني سلوت بأنه يتفهم سبب التشكيك حول مستقبله مع ليفربول، بعد الخسارة المحرجة أمام آيندهوفن وصافرات الجماهير بعد نهاية المباراة.

    وقال سلوت "لا أعتقد أنه مهم إذا كان الأمر عادلًا أم لا، لكنه أمر طبيعي. أتفهم ذلك. إذا خسر أي مدرب حول العالم، مباريات كرة القدم، وكثيرًا كما حدث معنا، فمن الطبيعي أن يكون للناس رأي في ذلك".

    وأضاف "أعتقد أن الأمر صدمة للجميع. للاعبين والصحفيين هنا، ولي، هذا الأمر غير متوقع للغاية، عندما ننظر إلى الجودة التي نقدمها. هل هو نقص ثقة؟ لم أرَ ذلك في الشوط الأول. حاولنا صنع فرص كثيرة، وحتى بعدما تأخرنا (1-2)، رأيتنا أيضًا نصنع فرصًا أخرى كي نتعادل، ولكن في نهاية المباراة، رأيت أن ذلك ربما أثر على لاعب أو اثنين، أننا متأخرون بثلاثة وأربعة، هذا صحيح".

    ورغم ذلك، فقد أكد سلوت أنه ليس قلقًا بشأن مستقبله في قلعة آنفيلد، مضيفًا أنه يحاول تحليل ومساعدة اللاعبين قدر استطاعته، وهناك لحظات يظهرون فيها جودتهم، ولكن النتائج لا تعكس ذلك".

    وتابع "من الواضح أني لا أفعل ذلك بالطريقة التي فعلتها في الموسم الماضي، لأنه عندما نتحدث عن الأخطاء الفردية، فإن ذلك قد يأتي أيضًا من جهد جماعي، لذلك أحتاج أن أكون أفضل، وهذا ما أحاول فعله كل يوم لتحسين الفريق، هذا ما أركز عليه".

    واعترف سلوت بأنه يتحدث مع مسؤولي النادي، ولكن ليس بمعنى أنهم يقولون له في كل دقيقة "نحن ندعمك"، ولكنهم يتحدثون كثيرًا في الفوز أو الخسارة، كما كانوا في الموسم الماضي.

    واستطرد "لدينا محادثات اعتيادية، أشعر معها بالثقة، ولكني لم أتحدث معهم بعد المباراة (ضد آيندهوفن)، سنرى".

  • المشاعر سلبية ومخيبة للآمال

    وبعد الهزيمة أمام نوتنجهام في الدوري، والتي سبقتها الخسارة بثلاثية مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، قال سلوت إن فريقه ليس بعيدًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، وربما تم اختبار هذا الرأي في مباراة الأربعاء، عندما رأى فريقه ينهار برباعية، ليؤكد - بعدها - أن مشاعره كانت سلبية للغاية ومخيبة للآمال بعد المباراة.

    وبسؤاله عن كيفية إعادة ليفربول للمستوى الذي كان عليه الموسم الماضي، وبداية هذا الموسم، قال سلوت "أعتقد أن ما حدث بشكل أساسي، مع كل الهزائم التي تعرضنا لها، أننا في كثير من الأحيان عندما نمر بفترة جيدة، نستقبل أهدافًا، وفي هذه اللحظة يتغير الزخم. أظن أن ما يجب أن نبدأ في فعله، هو التأكد أننا إذا كنا في مرحلة أفضل، وصنعنا فرصة، فإننا نسجل الأهداف أيضًا ونحقق نتيجة إيجابية".

    وأضاف "عقلية اللاعبين رائعة، فلا يمكن أن تكون خاسرًا بثلاثية في المباراة الماضية، وتتأخر بهدف في تلك المباراة، ثم تقدم أداءً كما فعلنا في الشوط الأول، أعتقد أنه لم يظن أحد أننا سنخسر (1-4)".

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    ضوء في نهاية النفق؟

    بعد المباراة، لم يستطع متوسط ميدان ليفربول، كورتيس جونز، كبح جماح غضبه، حيث قال لـRTE "لا أملك إجابة، بصراحة. هذا أمر غير مقبول، لقد تجاوزت مرحلة الغضب الداخلي. أنا الآن في مرحلة لا أجد فيها الكلمات المناسبة".

    ورغم ذلك، إلا أن ليفربول ليس لديه متسع من الوقت لإيجاد الإجابة، حيث سيواجه وست هام، يوم الأحد المُقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة كان متوقعًا لها أن تمنح النقاط الثلاث للريدز بسهولة في السابق، ولكن الآن، أي شيء يمكن أن يحدث.

