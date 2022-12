يمكنه تتبع اللاعبين .. تطبيق جديد يبهر المشجعين في كأس العالم

يستمر التطور التكنولوجي في إبهار الجميع خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، وهذه المرة مع تطبيق "فيفا" الذي يسمح للمتابعين بمشاهدة المباراة بمنظور مختلف.

ونشر أحد المشجعين مقطع فيديو له وهو يستخدم هذا التطبيق الذكي خلال إحدى المباريات، والذي يعتمد بشكل كبير على الكاميرا الموجودة بالجزء الخلفي من الهاتف.

ويسمح هذا التطبيق برؤية معلومات حول كل لاعب محدد خلال تنقله في الملعب، ويمكن كذلك تتبعه ورؤية خريطة حرارية لكل تحركاته خلال المباراة.

وتسببت هذه الخاصية في حالة انقسام بين المشجعين، حيث انبهر بها البعض وقال البعض الآخر إن الأفضل هو رؤية المباريات على الطبيعة والتركيز في الملعب بدلًا من متابعة الهاتف.

How cool is this!



Be your very own referee with FIFA’s latest virtual reality app which lets you assess what’s going on on the pitch in real time.



Will you be watching through FIFA + at your next game?@FIFAWorldCup pic.twitter.com/hxJAw2hdTP