"يجب فتح تحقيق في صفقة انضمام نيانج للأهلي"

هجوم كبير على صفقة انضمام نيانج للأهلي

تحدث الناقد الرياضي حسن عبدالقادر، عن صفقة انتقال مباي نيانج إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يقدم المرجو منه لإرضاء جماهير الراقي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع نيانج في الشتوية الماضية لكنه لم يشارك سوى في 3 مباريات بواقع 70 دقيقة، ولم يزر شباك المنافسين وهو عكس ما انتظره منه الجميع.

وقال عبدالقادر في تصريحات لقناة "الرياضية" السعودية: "كيف تم التعاقد مع نيانج؟، على أي أساس تم ضمه في الشتاء الماضي، هذا إهدار لأموال الأهلي".

وأضاف الناقد الرياضي مهاجمًا لصفقة نيانج: "اللاعب لم يلمس الكرة قبل الانضمام للأهلي ما يقرب من شهر ونصف، والنادي تعاقد معه من أجل ما تبقى من الموسم، فكان يجب أن يكون اللاعب جاهز بدنيًا".

وأردف عبدالقادر: "يجب فتح تحقيق في التعاقد مع هذه الصفقة، وليس هي فقط بل جميع الصفقات التي تتم بهذا الشكل، اللاعب لم يقدم أي شيء حتى الآن".

الأهلي يعاني خلال الفترة الماضية، حيث يحتل المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعلن مؤخرًا تعاقده مع الروماني لورينت ريجيكامب لتدريب الفريق.