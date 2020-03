سخر المهاجم البرازيلي نيمار، من احتفال نظيره النرويجي إيرلينج هالاند، خلال فوز باريس سان جيرمان على بوروسيا دورتموند بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا .

باريس تأهل لدور الثمانية من البطولة بعد تغلبه على الفريق الألماني بهدفين نظيفين، ليتعافى من خسارته على أرض دورتموند 2/1 الشهر الماضي.

مباراة الذهاب شهدت تسجيل هالاند لهدفين، واحتفاله على طريقة إحدى حركات رياضة اليوجا الشهيرة، ليأتي الدور على نيمار الذي سجل في الدقيقة الثامنة والعشرين من الإياب.

المهاجم البرازيلي قرر السخرية من هالاند بعد هدفه، حيث قام بنفس الاحتفال رفقة باقي اللاعبين عقب هز شباك الفريق الألماني على ملعب حديقة الأمراء.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل قام الفريق بأكمله بنفس الحركة عقب صافرة النهائية احتفالاً بالتأهل وإقصاء دورتموند من البطولة.

Neymar scored against Haaland's Dortmund, and then hit Haaland's celebration 💀 pic.twitter.com/MMmRGnINGz