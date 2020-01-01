فيديو.. نيمار يسخر من هالاند بعد وداع دورتموند لدوري الأبطال

الأمر لم يتوقف على نيمار فقط

سخر المهاجم البرازيلي نيمار، من احتفال نظيره النرويجي إيرلينج هالاند، خلال فوز باريس سان جيرمان على بوروسيا دورتموند بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا .

باريس تأهل لدور الثمانية من البطولة بعد تغلبه على الفريق الألماني بهدفين نظيفين، ليتعافى من خسارته على أرض دورتموند 2/1 الشهر الماضي.

مباراة الذهاب شهدت تسجيل هالاند لهدفين، واحتفاله على طريقة إحدى حركات رياضة اليوجا الشهيرة، ليأتي الدور على نيمار الذي سجل في الدقيقة الثامنة والعشرين من الإياب.

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المهاجم البرازيلي قرر السخرية من هالاند بعد هدفه، حيث قام بنفس الاحتفال رفقة باقي اللاعبين عقب هز شباك الفريق الألماني على ملعب حديقة الأمراء.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل قام الفريق بأكمله بنفس الحركة عقب صافرة النهائية احتفالاً بالتأهل وإقصاء دورتموند من البطولة.

Neymar scored against Haaland's Dortmund, and then hit Haaland's celebration 💀 pic.twitter.com/MMmRGnINGz — Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2020

القصة أثارت حالة من الدهشة والتعجب عن هذا الرد العنيف تجاه هالاند، ولكن يبدو أن اللاعب النرويجي هو من بدأ استفزاز النادي الفرنسي.

وجاء ذلك عندما قام هالاند بنشر صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقاء الذهاب، وكتب على قميصه "باريس هي مدينتي"، ليرد نيمار بصورة له على إنستجرام عقب بعد تأهل فريقه "باريس مديتنا وليست لك".

وعندما سؤل ثيلو كيهرير مدافع باريس عن سر هذه الحركة أجاب:"هذا جزء من عملنا بالانتقام، هل هذا محل مناقشة؟ ربما ولكن دائماً هناك مشاعر لا يمكن إخفاءها".

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وأضاف:"تشجيع شالكة مازال في قلبي، لك كانت هناك بعض العوامل التي حفزتني خلال هذه المباراة بالتحديد لتحقيق الفوز على الغريم اللدود لفريقي السابق".

يذكر أن المباراة أجريت بين الفريقين بدون جماهير، ضمن الإجراءات المستمرة في أوروبا لمقاومة تفشي فيروس كورونا.