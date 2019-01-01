مينيوليه: أليسون حارس أفضل من إيدرسون

البلجيكي فقد مكانه أساسياً لصالح البرازيلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد سيمون مينيوليه، حارس ليفربول، بمنافسه على حماية عرين الفريق أليسون بيكر ووصفه بأنه الأكثر كمالاً ممن عمل معاهم في مشواره الكروي.

وتحول مينيوليه للحارس الثاني خلف أليسون بعد انتقال الأخير إلى ليفربول قادماً من روما الصيف الماضي مقابل ما يقارب 85 مليون يورو.

وقال البلجيكي مع "ديلي ميل": "كحارس مرمى أنت تتعلم ممن تعمل معهم، هو حارس البرازيل رقم واحد متوفقاً على إيدرسون، الفارق برأيي هو أن أليسون أفضل بيديه".

وأضاف: "هو الأكثر كمالاً ما بين الحراس الذين عملت معهم في مشواري، هو شخص هاديء للغاية".

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وواصل: "أن لا تعلب أمر صعب، أفتقد التواجد في الميدان عندما نفوز، أتفهم لماذا يتوقف البعض عن العمل عندما لا يلعب، ولكن أنا لست هكذا".

وحول رأيه في المدرب يورجن كلوب: "هو مثالي للنادي، رؤيته وشخصيته تعبر عن الجماهير، طريقة لعبه هي المطلوبة وتشعلنا نحن والجماهير".

وعن تحقيق بطولة هذا الموسم: "سيكون غريباً ومحبطاً عدم التتويج بأي شيء، السبب الوحيد لتعطيل ذلك هو خصم جيد للغاية، وقتها كل التحية لهم، ما حققناه من نقاط يكفي للفوز في أي عام".

واختتم قائلاً: "نحن نقوم بالعمل المطلوب ونتطور كفريق، ويوماً ما سنحقق ما نريد من ألقاب".

ولا تزال آمال ليفربول حاضرة في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحتل المرتبة الثانية فيه خلف مانشستر سيتي قبل جولتين، ولكن تضاءلت حظوظه أوروبياً بعد الخسارة من برشلونة بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف النهائي بدوري الأبطال.