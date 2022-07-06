"ميسي لا يناسب أي فريق من كبار الدوري الإنجليزي"

نجم ليدز يونايتد السابق يرى أن أسلوب ليونيل ميسي لا يناسب الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي.

يتصدر داني ميلز لاعب ليدز يونايتد السابق عناوين الأخبار من جديد بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، وهذه المرة كانت تعليقاته عن الأرجنتيني ليونيل ميسي وإمكانية لعبه في الدوري الإنجليزي مثيرة للاهتمام.

ولم يتراجع الظهير الأيمن السابق عن رأيه فيما يخص بأن ميسي لن يكون له مكان في أي فريق من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي.

ماذا قال ميلز؟

في تصريحات مع محطة "Talk Sport" الإذاعية الإنجليزية قال ميلز: "ميسي هو أفضل لاعب رأيته في حياتي".

وأضاف: "أعرف أن أرقام كريستيانو رونالدو أفضل قليلًا وأنه لاعب كبير، ولكن إذا نظرنا إليه كلاعب كرة قدم، فإن ميسي هو الأفضل".

وتابع: "لكن، هل سأتعاقد مع ميسي في فريقي الآن؟ على الأرجح لا".

وأكمل: "لا أعتقد أن أي فريق من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي سيتعاقد معه".

واختتم: "لا ليفربول، ولا مانشستر سيتي، ولا توتنهام، لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك".

ما هو مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان؟

وبعيدًا عن ذلك، فإن ميسي لن يرحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الحالي، حيث من المنتظر أن يكون نقطة مرجعية في مشروع المدرب الجديد كريستوف جالتييه.

وسيحصل ميسي على فرصة للتعويض بعد موسم أول مخيب للآمال في "حديقة الأمراء"، حقق فيه الفريق لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

وسيكون موسم 2022-23 مهمًا بالنسبة إلى ميسي، الذي سيكون أمام محاولته الأخيرة للفوز بكأس العالم في نهاية العام الحالي.

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