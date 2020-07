موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف استاد أوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما قمة من العيار الثقيل بين لاتسيو وميلان ، وذلك في الجولة 30 من الدوري الإيطالي .

يعد هذا اللقاء من أهم المباريات الكلاسيكية في تاريخ الكرة الإيطالية، لما يمتلكه الفريقان من باع في الكالتشيو، خاصةً الروسونيري الذي سبق له الفوز بالإسكوديتو 18 مرة من قبل، ليتساوى مع الجار الإنتر في نفس الرصيد خلف يوفنتوس الأكثر فوزًا بالبطولة.

يعيش ميلان مواسم صعبة في الفترة الأخيرة، ولا يختلف هذا الموسم عن سابقيه، لكن كانت هناك بارقة أمل عادت مع عودة الدوري الإيطالي من الكورونا بأداء الفريق الجيد وفوزه في أول لقائين، لكن بدأ الشك يدخل في المباراة الأخيرة ضد سبال التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

لاتسيو يعيش واحدًا من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، ويمكن أن نطلق على هذا الموسم اسم موسم الحلم بالنسبة للنسور، فبعد غياب طويل عن دوري أبطال أوروبا أصبحت إحدى قدمي الفريق العاصمي في البطولة للموسم القادم، وهو المنافس الأول ليوفنتوس على اللقب هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاطٍ فقط عن البيانكونيري.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباراة لاتسيو ضد ميلان ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو هو يوم السبت 4 يوليو 2020 ميلاديًا الموافق 13 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب أوليمبيكو كما ذكرنا آنفًا.

وستنطلق صافرة بداية قمة الجولة 30 من الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

عادت قنوات بي إن سبورت، المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري الإيطالي لبثه بشكلٍ حصري في الشرق الأوسط من جديد، بعد أن توقفت لعدة أيام معللة ذلك بوجود أسباب قانونية، وستذاع مباراة لاتسيو ضد ميلان على قناة الكالتشيو beIN SPORTS HD 4.

يغيب عن ميلان في اللقاء ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي المدافع ماتيو موساكيو والبرازيلي ليو دوارتي بداعي الإصابة، أما وضع كاستييخو فيبقى تحت الشك.

بيولي لا يغير رسمه التكتيكي الذي استقر عليه منذ الوصول لمقعد قيادة الروسونيري، حيث رباعي دفاعي مكون من تيو ورومانيولي وكيير وكونتي، وثنائي في محور الوسط هما كيسييه وبن ناصر، أمامهم ثلاثي سيتكون من ساليماكيرس وباكيتا وتشالهانوغلو، ويقود الهجوم أنتي ريبيتش.

التشكيل المتوقع | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

تيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - أندريا كونتي

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

هاكان تشالهانوغلو - لوكاس باكيتا - أليكسيس ساليماكيرس

أنتي ريبيتش

عدد كبير من الغيابات في صفوف لاتسيو قبل مواجهة ميلان في الدوري الإيطالي ، فسيغيب كايسيدو وإيموبيلي ماكينة الأهداف بداعي الإيقاف، فيما سيفتقد النسور لخدمات لوكاس ليفا وأديكاني ولوليتش ولويز فيليبي ومورو بداعي الإصابة.

