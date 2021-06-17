موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين أمام أوروجواي بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب ماني جارينشا الوطني، قمة مباريات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي.

المنتخب الأرجنتيني يريد تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بعد تعادله بهدف لمثله أمام تشيلي في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، يريد منتخب أوروجواي، افتتاح البطولة بنتيجة إيجابية امام راقصي التانجو.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في كوبا أمريكا 2021؟

موعد مباراة البرازيل أمام بيرو في كوبا أمريكا 2021 هو يوم السبت19 يونيو 2021، على ملعب ماني جارينشا الوطني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي؟

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأرجنتين - أوروجواي السبت 19 يونيو 2021،

9 ذو القعة 1442

02:00 مصر، 03:00 السعودية 6,beIN Sports HD Max 5 ماني جارينشا الوطني

التشكيل المتوقع للأرجنتين:

التشكيل| 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

مونتيل - أوتاميندي - مارتينيز - تاجليافيكو

لوسيلسو - دي بول - باراديس

ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - سيرجيو أجويرو

التشكيل المتوقع لأوروجواي:

التشكيل| 4-4-2

موسليرا

جونزاليس - خيمينيز - جودين - كاسيراس

توريس - توريرا - فالفيردي - رودريجيز

لويس سواريز - كافاني