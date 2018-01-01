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دوري أبطال أوروبا

مورينيو يهاجم صحفياً بسبب بوجبا

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المؤتمرات الساخنة للبرتغالي لا تزال مستمرة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

رفض جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإجابة بشأن ما عليه فعله لاستخراج الأداء الأفضل من نجم فريقه بول بوجبا.

 

وأعرب مورينيو خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة فالنسيا بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن رفضه للسؤال وعدم سعادته لسماعه أصلاً.

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وقال البرتغالي:"لا أعتقد أن سؤالك يذهب في الاتجاه الذي أود إجابته أو حتى سماعه. لا يعجبني سؤالك، يمكنك أن تضع هذا السؤال في اتجاه آخر، أنا لا أحب هذا الاتجاه".

وأضاف:"أنا أريده أن يلعب بشكل جيد ويضع تأثيراً على المباراة والفريق الذي لا يملك الكثير من الخبرة".

وأوضح:"أتمنى أن يلعب بوجبا وبعض اللاعبين المتواجدين عادةً في الفريق ولديهم الخبرة، بما يجعل البقية في مستوى جيد".

وضمن مانشستر يونايتد تأهله في تلك المجموعة، حيث يحتاج للفوز على فالنسيا وتعادل يوفنتوس مع يانج بويز لخطف الصدارة، وهو احتمال من الصعب تحقيق شرطه الثاني.

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