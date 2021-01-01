موجة سخرية من محمد صلاح في غرف ملابس ليفربول بسبب وكيله!

محمد صلاح يتلقى موجة سخرية من زملائه في ليفربول بسبب تغريدة وكيله الأخيرة المثيرة للجدل.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم المصري محمد صلاح قد تلقى بعض السخرية من زملائه في صفوف ليفربول في الفترة الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن السبب في تلك السخرية كان تغريدة وكيل النجم المصري رامي عباس في مواجهة تشيلسي.

وكان رامي عباس قد كتب تغريدة مثيرة للجدل بعد تغيير محمد صلاح في مواجهة الريدز الأخيرة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

صلاح ومحرز ورونالدو وميسي ومقارنات معتادة .. من تفوق هذا الموسم؟

وفاز تشيلسي على نظيره ليفربول بهدف نظيف على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي مطلع شهر مارس الجاري، في مباراة لم تكن الأفضل لصلاح ورفاقه.

وبحسب ما ذكر الموقع فتغريدة رامي عباس أصبحت سببًا في بعض السخرية الخفيفة من النجم المصري في غرف ملابس ليفربول، ويتبادل زملائه النكات حولها معه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لمحمد صلاح في صفوف ليفربول، في ظل الخلافات بينه وبين يورجن كلوب وساديو ماني.

جدير بالذكر أن محمد صلاح ارتبط اسمه في الكثير من المناسبات بريال مدريد الإسباني وبرشلونة بالإضافة ليوفنتوس الإيطالي.