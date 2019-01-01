تعرف على مباريات قطر لشهر أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على موعد مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 التي سيخوضها في شهر أكتوبر في التوقف الدولي الثاني لهذا الموسم

أبانوب صفوت

يسعى المنتخب القطري لاكتساب الخبرات اللازمة من أجل إعداد جيل قوي يمكنه تقديم أداء مشرف وقوي للغاية في كأس العالم 2022 الذي سيستضيفه العنابي في فصل الشتاء من ذلك العام، ويبدو أن المجهودات قد بدأت تأتي بثمارها أخيراً.

تمكنت قطر من الفوز بكأس أمم أسيا للمرة الأولى في تاريخها في النسخة الماضية التي أُقيمت في الإمارات بعد قهر اليابان في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن قبول دعوة المشاركة في كوبا أمريكا الأخيرة التي احتضنتها البرازيل.

قدم العنابي مستوى جيد للغاية في البطولة اللاتينية برغم خروجه من دور المجموعات، ويشارك في التصفيات المؤهلة للمونديال بالرغم من استضافته له، ولكنه لن يتواجد في المرحلة الثالثة المؤهلة مباشرةً للبطولة بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسنتعرف في الأسطر التالية على مباريات قطر القادمة في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي سيخوضها في التوقف الدولي الحالي.

مواعيد مباريات المنتخب القطري في أكتوبر 2019

من المنتظر أن يخوض المنتخب القطري مباراتين في التوقف الدولي الحالي بشهر أكتوبر، وذلك في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيستضيفه العنابي في الشتاء، بعد أن حقق الفريق نتائج جيدة في أول مباراتين ضد كلا من أفغانستان والهند.

سيتقابل المنتخب القطري مع بنجلاديش يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر خارج ملعبه، قبل أن يستضيف تظيره العماني يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 أكتوبر في مباراة مهمة من أجل اقتناص الصدارة التي قد يفقدها العنابي إن لم يتفوق على منتخب عمان في الجولة الرابعة من التصفيات.

مباريات منتخب قطر في أكتوبر 2019:

المباراة الموعد الملعب بنجلاديش - قطر الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 قطر ملعب بانجاباندو، بنجلاديش قطر - عمان الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 قطر استاد جاسم بن حمد، الدوحة

نتائج مباريات قطر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

لعب المنتخب القطري مباراتين فقط حتى الآن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، كانت البداية بمواجهة أفغانستان على ملعب بامير وتمكن العنابي من تحقيق انتصار عريض بسداسية نظيفة، قبل أن يستضيف الهنود على ملعبه ويتعادل سلبياً بدون أهداف ويتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط.

نتائج قطر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022:

المباراة الموعد النتيجة الملعب أفغانستان - قطر الخميس 5 سبتمبر 2019 6-0 استاد بامير قطر - الهند الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 0-0 استاد خليفة الدولي

ترتيب المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

وقعت قطر في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برفقة كل من عمان، أفغانستان، الهند وبنجلاديش وتمكن العنابي من تصدر مجموعته مؤقتاً بعد أن حصد 4 نقاط في أول مباراتين بفارق نقطة عن المنتخب العماني الذي لعب مباراة واحدة فقط في التصفيات حتى الآن.

ترتيب مجموعة قطر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 قطر 2 1 1 0 6 0 +6 4 2 عمان 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 أفغانستان 2 1 0 1 1 6 -5 3 4 الهند 2 0 1 1 1 2 -1 1 5 بنجلاديش 1 0 0 1 0 1 -1 0

قائمة منتخب قطر في أكتوبر 2019: