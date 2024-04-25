مطالب بخصم خاص لجمهور الأهلي .. ياسر المسيليم يزيح الستار عن أول إعلان استثماري بعد الاعتزال

حارس الأهلي المعتزل يروج لأحد مشاريعه عبر حسابه على منصة "إكس"..

بعد مرور أشهر على قرار اعتزاله، قرر ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي الأسبق، استغلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لمشروعه العقاري.

الحارس اعتزل "مضطرًا" بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع قلعة الكؤوس، وعدم تسريع من عملية تسليمه للأوراق الخاصة به للانضمام لنادٍ آخر حتى أغلق الميركاتو أبوابه، ما دفعه لتعليق حذائه.

وقبل فترة، أفصح المسيليم عن اتجاه للاستثمار في عالم العقارات بعد الاعتزال، وأخيرًا قرر طرح أحد المشاريع على جماهيره..

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عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، نشر ياسر فيديو لإحدى الشقق السكنية الفاخرة، عارضًا إياه للبيع، وهو ما حصد الكثير من التفاعل ما بين مهنئين له، وبين راغبين في الشراء، وفئة ثالثة تطلب خصمًا خاصًا لجماهير الأهلي.

جدير بالذكر أن المسيليم لعب للأهلي منذ بدايةً من فرق الناشئين، ولم يعرف تمثيل أي فريق آخر طوال مسيرته.

وخلال تلك السنوات، شارك صاحب الـ39 عامًا في 262 مباراة، استقبل خلالها 294 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 80 لقاء.