مرة أخرى.. نيمار مُتهم بإدعاء الإصابة والهروب من منتخب البرازيل!

رصدت عدسات الكاميرات نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في إحدى الحفلات بمدينة ساوباولو وهو يرقص بعد ساعات من خروجه من قائمة منتخب البرازيل لمباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان مدرب السامبا، تيتي، قد أعلن إصابة نيمار في عضلة المقرب واستبعاده من مباراة الأرجنتين، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على أرض بلاد الفضة.

مع ذلك، لم تتوقف الاتهامات عن "هروب" نيمار وإدعاء الإصابة لعدم خوض السوبر كلاسيكو، وما عزز من تلك الادعاءات كانت صورة ملتقطة له رغم الإصابة في ساوباولو.

هذا ما جعل أحد البرامج الرياضية الشهيرة في البرازيل تشن هجومًا قويًا على نيمار عبر مقدمه نيتو، والذي قال "مع الألم في عضلة المقرب يمكنك أن تلعب!".

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كما أضاف "مع الآلام في العضلات يمكنك أيضًا أن تلعب، مع وجود مشكلة في مشط القدم يمكنك أن تلعب (إشارة إلى إصابته السابقة) لقد كسرت مشط قدمي من قبل واستطعت اللعب".

واختتم نيتو بقوله "ما أعرفه أن أي شخص لديه ألم في عضلة المقرب أو آلام في أي عضلاته لا يمكنه الرقص هكذا".

هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها نيمار بإدعاء الإصابة، فكثيرًا ما حدث رفقة باريس سان جيرمان والبرازيل، مما جعله دائمًا عرضه للهجوم وأثر ذلك عليه بالسلب في كثير من الأحيان.

نيمار في وقت سابق أكد أنه يُعاني كثيرًا من تدخل الإعلام في حياته الخاصة، لدرجة أنه قد يعتزل دوليًا بنهاية مشاركة البرازيل في مونديال قطر 2022.

الآن يعود صاحب الـ28 عامًا إلى فرنسا ويستعد لخوض مباراة نانت مع باريس سان جيرمان، ويظل موقفه مجهولًا من المشاركة من عدمه في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن حقيقة وطبيعة إصابته.