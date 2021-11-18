ليس إنتر وميلان .. السعودية تستهدف نادياً إيطالياً جديداً

ذكرت تقارير إيطالية أن أعين صندوق الاستثمار السعودي توجهت نحو أحد الأندية الإيطالية من أجل الاستحواذ عليه الفترة المقبلة.

وارتبط الصندوق التابع لحكومة المملكة العربية السعودية بشراء إنتر ثم ميلان، ولكن أكدت أماندا ستيفلي التي عملته معه على الاستحواذ على نيوكاسل عدم وجود اهتمام بالفرق الإيطالية. اقرأ المزيد من التفاصيل هنا.

ما هو النادي الذي يستهدفه صندوق الاستثمار في إيطاليا؟

قال الصحفي الإيطالي "ألفريدو بيدولا" إن نادي فيورنتينا هو الفريق الذي يستهدفه صندوق الاستثمار السعودي حالياً في إيطاليا.

وأوضح بيدولا أن هناك اهتمام من قبل مسؤولي الصندوق بوضع الفيولا، ودراسة لموقفه، بانتظار اجتماع مع ممثلي النادي الإيطالي لتوضيح الموقف.

هل كان الاهتمام بشراء إنتر وميلان من قبل الصندوق حقيقياً؟

أكد بيدولا أن كان هناك اهتمام حقيقي من قبل الصندوق بشراء إنتر، ولكن المحادثات التي دارت مع إدارته أوضحت صعوبة الصفقة.

وأفاد الصحفي بأن بعد إنتر، استفسر الصندوق عن ميلان، ولكن إدارته الممثلة في مجموعة "إليوت" أوضحت صعوبة الصفقة، ورغبتها في الاستمرار بخططها الحالية.

ما هو موقف فيورنتينا الحالي؟

وتعود ملكية فيورنتينا حالياً لرجل الأعمال الأمريكي من أصول إيطالية روكو كوميسو، والذي اشترى النادي في 2019.

ويحتل الفيولا حالياً المركز السابع في ترتيب السيري آ برصيد 18 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس وبولونيا.