مدرب سعودي ينضم للجهاز الفني في أيك أثينا

المدرب بدأ عمله بالفعل

وقع المدرب السعودي ياسر الحربي عقدًا يمتد لموسم واحد مع نادي أيك أثينا اليوناني، حسبما أعلن بنفسه وكذلك برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم.

وانضم الحربي للجهاز الفني للفريق الرديف في النادي اليوناني وسيشغل منصب المدرب المساعد، وذلك بعد تخطيه بنجاح فترة اختبار لمدة 3 أسابيع كانت بترشيح من البرنامج السعودي الذي يهتم بتطوير المواهب السعودية في كرة القدم، سواء لاعبين أو مدربين، وتوفير فرص لهم في أوروبا.

وتوجه الحربي عبر تويتر بالشكر إلى المسؤولين في برنامج الابتعاث ووزير الرياضة السعودي على ثقتهم به وتوفير تلك الفرصة له، كما أوضح أن الفريق الرديف لأيك أثينا يُنافس حاليًا في دوري السوبر اليوناني الثاني.

الحربي أصبح المدرب السعودي الثالث الذي يعمل في أوروبا بعد أسامة هوساوي المتواجد مع شاتورو الفرنسي وعبد الحكيم التويجري المتواجد مع سلافيا براج التشيكي.

يُشار إلى أن عددًا من اللاعبين السعوديين الشباب ينشطون في أوروبا حاليًا ضمن خطة عمل برنامج الابتعاث.