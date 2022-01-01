أخبار الانتقالات | تجديد أرتيتا وجوارديولا يداوي جراحه بنجم برشلونة

أكد موقع "توك سبورت" الإنجليزي، اقتراب رحيل جوردان بيكفورد عن إيفرتون خلال الصيف القادم، بسبب رغبة النادي الإنجليزي في الحصول على بعض الأموال لتجديد الفريق.

وأوضحت أن نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هما الأقرب للحصول على خدمات صاحب الـ28 سنة في حالة رحيله عن التوفيز.