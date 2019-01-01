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أخبار انتقالات برشلونة | صراع مع ليفربول على جوهرة بنفيكا، ومحاولة أخيرة لضم دي يونج

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

محدث
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Getty Images

محاولة أخيرة من برشلونة لضم دي يونج

2019-01-19T21:22:24Z

في صراع شرس مع باريس

يرفض برشلونة رافع الراية البيضاء والاستسلام في ما يخص صفقة دي يونج والذي يصارع على ضمه مع باريس سان جيرمان.

وبحسب راديو كتالونيا فأن البلوجرانا يعول على تدخل بارتوميو من أجل تغيير وجهة اللاعب من فرنسا إلى إسبانيا.

يُذكر أن باريس سان جيرمان أظهر جدية أكبر من برشلونة في مفاوضاته مع دي يونج.

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برشلونة يصراع ليفربول على جوهرة بنفيكا

2019-01-19T21:18:57Z

من يفوز بالمنافسة؟

يصارع برشلونة نظيره ليفربول الإنجليزي على ضم جوهرة بنفيكا جواو فليكس والمطلوب بقوة من كلا الفريقين.

وبحسب بعض المصادر البرتغالية فأن النسور رفضوا عرضاً كبيراً من أحمر الميرسيسايد لضم اللاعب المراقب من قبل كشافة البلوجرانا.

Abola

باريس يقرر معاقبة رابيو

2019-01-18T20:57:28Z

وقد يرفض بيعه هذا الشهر

قرر فريق باريس سان جيرمان معاقبة لاعبه رابيو على محاولته للضغط على ناديه للرحيل في سوق الانتقالات الحالية بالتدرب مع الرديف.

ويحاول رابيو إرغام ناديه على بيعه في الشهر الحالي مع أخبار عن وجود إتفاق مبدئي بينه وبين برشلونة، ولكن الصفقة مهددة بالفشل في الوقت الراهن.

(C)Getty Images

فيلا أحدث المهاجمين المطلوبين في برشلونة

2019-01-18T20:53:26Z

اسم جديد ينضم للقائمة

يواصل فريق برشلونة البحث العاجل عن مهاجم لضمه في شهر الانتقالات الحالي قبل غلقه بعدة أيام، ويعد المكسيكي فيلا هو أحدث المرشحين.

وبحسب صحيفة سبورت فأن المفاوضات في مراحل متقدمة ولا ينقصها سوى التوصل إلى إتفاق بخصوص صيغة الصفقة، حيث يرغب لوس أنجلوس جالاكسي ببيعه نهائياً بينما يريد برشلونة ضمه على سبيل الإعارة.

برشلونة يصارع ريال مدريد على هازارد

2019-01-17T21:47:46Z

وقد يعرض كوتينيو في مبادلة

أبدى فريق برشلونة اهتمامه بضم البلجيكي هازارد نجم فريق تشيلسي، المرشح بقوة للانتقال إلى ريال مدريد لتعويض رحيل كريستيانو إلى يوفنتوس.

وبحسب مصادر جول ديجيتال فأن الفريق الكتالوني قد يعرض كوتينيو في صفقة مبادلة من أجل تسهيل ضم هازارد خاصةً وأن فيليبي لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن مع البلوجرانا.

(C)Getty Images

مالكوم مطلوب في توتنهام

2019-01-17T21:45:17Z

والمفاوضات بدأت

انضم فريق توتنهام لصراع الراغبين في التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم، والذي لا يمانع برشلونة بالتخلص منه بشرط وجود عرض مناسب.

وبحسب صحيفة سبورت فأن المفاوضات بدأت بين الطرفين ويسعى السبيرز لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود خيار إجبارية الشراء.

اهتمام مفاجئ بضم إيجالو

2019-01-16T20:35:55Z

صفقة جديدة من الصين؟

يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم بكل الطرق الممكنة، وبعيداً عن أوروبا قد يجد الفريق الكتالوني ضالته في الصين مجدداً.

حيث أشارت مصادر صحيفة سبورت أن المهاجم النيجيري إيجالو يعد هدفاً للبلوجرانا وقد يكون هناك تحرك مفاجئ لضمه في حال الفشل في ضم بعض الأولويات مثل ستواني وجيرو.

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دينيس سواريز يضغط من أجل آرسنال

2019-01-16T20:33:28Z

من قبل وكيل أعماله

يحاول اللاعب دينيس آرسنال الضغط على مسئولي فريق برشلونة من أجل الموافقة على عرض آرسنال والانضمام للفريق الإنجليزي هذا الشهر.

وبحسب صحيفة ميرور فأن وكيل أعمال اللاعب يطلب من الفريق الكتالوني تسريع عملية المفاوضات بين الطرفين من أجل تسهيل انتقاله.

جيرو قد يكون بديل ستواني في برشلونة

2019-01-15T20:15:48Z

في حال فشل صفقة مهاجم جيرونا

يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم جديد تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الحالية، وذلك لتعويض رحيل الحدادي إلى إشبيلية.

ويضع الفريق الكتالوني الأوروجوياني ستواني كخيار أول، ولكن في حال فشل الصفقة قد يتحرك بصورة مفاجئة لضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي والذي لا يشارك كثيراً مع فريقه في الموسم الحالي.

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ستواني يدخل دائرة الاهتمامات

2019-01-15T20:13:38Z

هل يزامل سواريز في خط الهجوم؟

أبدى فريق برشلونة اهتماماً كبيراً ومفاجئاً بضم ستواني مهاجم جيرونا، في ظل بحث الفريق الكتالوني عن تدعيم صفوفه بمهاجم جديد.

وبحسب صحيفتي سبورت وموندو ديبورتيفو، فأن البلوجرانا يضعوا ستواني كخيار أول لتدعيم الدكة بعد رحيل منير الحدادي إلى برشلونة.