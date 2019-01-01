في صراع شرس مع باريس

يرفض برشلونة رافع الراية البيضاء والاستسلام في ما يخص صفقة دي يونج والذي يصارع على ضمه مع باريس سان جيرمان.

وبحسب راديو كتالونيا فأن البلوجرانا يعول على تدخل بارتوميو من أجل تغيير وجهة اللاعب من فرنسا إلى إسبانيا.

يُذكر أن باريس سان جيرمان أظهر جدية أكبر من برشلونة في مفاوضاته مع دي يونج.