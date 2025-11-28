ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب سان سيرو، لاستقبال مباراة هامة تجمع بين ميلان ولاتسيو لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل ميلان وصافة الدوري الإيطالي خلف روما بنقطتين، بينما يحتل لاتسيو المركز الثامن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان ولاتسيو، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 29 نوفمبر 2025، على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة STC حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "STC TV".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

