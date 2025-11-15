تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
team-logoأذربيجان
توفيك باخراموف ستاديوم
team-logoفرنسا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل منتخب فرنسا ضيفاً على نظيره منتخب أذربيجان في مواجهة قوية ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة، رفقة أوكرانيا وأيسلندا، ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة، بمعنويات مرتفعة وبهدف الاحتفال بعد ضمان الصدارة والوصول إلى المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، على ملعب توفيق بهراموف.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

crest
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 4
توفيك باخراموف ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أذربيجان وفرنسا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

beIN SPORTS 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تشكيلات أذربيجان ضد فرنسا

أذربيجانHome team crest

3-4-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestفرنسا
1
شهر الدين محمدألييف
4
بهلول مصطفى زادة
5
أنطون كريفوسيوك
14
E. Badalov
20
A. Khaybulaev
2
R. Dashdamirov
21
G. Aliyev
8
C
أمين محمدوف
11
K. Aliyev
16
جيهون نورييف
9
رينات داداشوف
23
لوكاس شيفالير
2
مالو غوستو
15
C
إبراهيما كوناتي
21
لوكاس هيرنانديز
22
ثيو هيرنانديز
6
كيفرين تورام
18
وارن زائير إيمري
9
هوجو إيكيتيكي
12
ماغنيس أكليوش
7
كريستوفر نكونكو
19
جان فيليب ماتيتا

4-2-3-1

فرنساAway team crest

أذربيجان
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • A. Abbasov

فرنسا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ديدييه ديشان

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أذربيجان وفرنسا في المباريات الأخيرة

أذربيجان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات أذربيجان وفرنسا في المباريات الخمس الأخيرة

أذربيجان

المباراة الأخيرة

فرنسا

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

0

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

0