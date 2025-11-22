تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
team-logoالخليج
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يتطلع جمهور العالمي لمواجهة بين النصر والخليج على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026 بعد انتهاء التوقف الدولي.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على أهداف متباينة، النصر من أجل استمرار الصدارة وتحقيق اللقب والخليج في المركز السادس يسعى لتحقيق خامس انتصار له هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وتأتي المواجهة بتعليق عبدالله الحربي.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةعبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

نتائج النصر والخليج في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الخليج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين النصر والخليج في المباريات الخمس الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

الخليج

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

0