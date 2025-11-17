ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل، مباراة ودية قوية تجمع بين المنتخب السعودي، امام الجزائر، في إطار استعداد الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.

يسعى المنتخب السعودي، للاستعداد بكل قوة لخوض منافسات كأس العالم القادم، على الجانب الآخر، بنفس الطموح يسعى منتخب الجزائر، إلى الاستعداد لخوض منافسات المونديال، ولكن قبل المونديال سيخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المغرب الشهر القادم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025 هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025 ؟

ستنقل مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية عبر منصة STC TV.

القنوات الناقلة STC TV

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي والجزائر الودية 2025 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباريات السعودية وكوت ديفوار الودية عبر الإنترنت عبر تطبيق STC TV.

نتائج المنتخب السعودي والجزائر في المباريات الأخيرة