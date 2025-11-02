ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال ضيفًا على الغرافة القطرية، على ملعب ثاني بن جاسم، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

الهلال يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، بينما يحتل الغرافة المركز الثامن في مرحلة الدوري برصيد 3 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، هو الإثنين 3 نوفمبر 2025، على ملعب ثاني بن جاسم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق حسن العيدروس، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5 بصوت أحمد الطيب.

كيف تشاهد مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

نتائج الغرافة والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الغرافة والهلال في الخمس مباريات الأخيرة

ترتيب الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026