دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالغرافة
team-logoالهلال
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل الهلال ضيفًا على الغرافة القطرية، على ملعب ثاني بن جاسم، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

الهلال يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، بينما يحتل الغرافة المركز الثامن في مرحلة الدوري برصيد 3 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، هو الإثنين 3 نوفمبر 2025، على ملعب ثاني بن جاسم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - منطقة الغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق حسن العيدروس، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5 بصوت أحمد الطيب.

كيف تشاهد مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2حسن العيدروس
TOD TV
AlKass fiveأحمد الطيب

نتائج الغرافة والهلال  في المباريات الأخيرة

الغرافة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الغرافة والهلال في الخمس مباريات الأخيرة

الغرافة

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

